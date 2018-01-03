Borsanın Parlayanı Koç Oldu!
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Borsanın Parlayanı Koç Oldu!


Borsanın Parlayanı Koç Oldu!
Borsanın Parlayanı Koç Oldu! Seda Polat - Tarih: 2018-01-03 Saat: 15:29:50
Anasayfa Borsa&Finans Borsanın Parlayanı Koç Oldu!

Bir yılın daha geride bırakılmasının ardından şirketlerin borsadaki değerleri değerlendirilmeye başlandı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin değerleri 2016 yılına göre tam 267 milyar lira artış gösterdi. Bu söz konusu süreçte ise en çok artışı gerçekleştiren şirket Koç Holding oldu!

Bir yılın daha geride bırakılmasının ardından şirketlerin borsadaki değerleri değerlendirilmeye başlandı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin değerleri 2016 yılına göre tam 267 milyar lira artış gösterdi. Bu söz konusu süreçte ise en çok artışı gerçekleştiren şirket Koç Holding oldu!

Borsa İstanbul’da bulunan şirketlerin 2017 yılını nasıl geçirdiği yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Gelen bilgilere göre 2017 yılında borsada tam 267 milyar lira artış sağlandı. Bu artış ile borsa toplamda 883 milyar lirayı buldu.

Belirtilen süreç içinde Borsa İstanbul’da en yüksek artışı yaşayanlar 20 dev firmadan geldi. 2016’da 373 milyar lira değerinde kapanış gerçekleştiren firmalar, 2017 yılında tam 160 milyar arış gösterdi. 2017 yılının sonunda ise bu artış tam 533 milyar dolara denk geldi.

Aslan Payı Koç Holding’te!

Koç Holding bu artıştan aslan payını alan firma oldu. 2017 yılının sonunda 12 milyar lira değerinde bir sıçrayış gerçekleştiren Koç Holding, 46,9 milyar lira seviyesine yükseldi. Bu gerçekleştirdiği işlem ile de en değerli şirket unvanını devam ettirdi.

Koç Holding’i 45 milyar lira ile Garanti Bankası takip etti. Üçüncü sırada ise 39,4 milyar lira ile Akbaank yer aldı.

Borsada işleö gören şirketler arasında değer artışı kapsamında lider 19,1 milyar lira ile ASELSAN oldu. ASELSAN’ın piyasa değeri 31,8 milyar lirayı buldu. ASELSAN geldiği bu nokta ile en değerli şirketler arasında altıncı sıraya oturdu. ASELSAN 1026 yılında bu söz konusu listenin 16’ıncı sırasında yer alıyordu. Ancak ASELSAN 2017’de büyük bir artış gerçekleştirdi.  

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