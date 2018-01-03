Boyner'de Yüzde 50 İndirim Başladı

Kış sezonunun en heyecan verici indirimi başladı. Boyner’in, dünyaca ünlü moda markaları ile Boyner özel markalarına ait kadın, erkek, çocuk ve ev koleksiyonlarındaki milyonlarca üründe uyguladığı %50’ye varan “Büyük Boyner İndirimi” müşterilerini Boyner ve boyner.com.tr’ye davet ediyor. Büyük Boyner İndirimi avantajlı fiyatlarının yanı sıra Axess ve CardFinans’a özel 9 aya kadar taksitle ödeme ayrıcalığı sunuyor.

Kış Alışverişi Büyük Boyner İndirimi ile Keyfe Dönüşüyor

Boyner, Boyner özel markaları ve dünyaca ünlü markaların zengin koleksiyonları ile kadın, erkek ve çocukların kış gardıropları için gerekli olan tüm detayları avantajlı fiyatlarla karşılıyor.

Kadınların kış alışverişinin anahtar parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki palto, kaban, hafif ve ince trikolar, maksi ve geometrik kesimlerde gömlek ve bluzlar, zarif elbiseler, kumaş ve jean pantolonlar, Boyner özel tasarım ekibi tarafından tasarlanan Fabrika, House of Camellia, Black Pepper, Limon Company markalarında en güzel örnekleriyle yer alıyor. Boyner’in zengin kadın koleksiyonundaki binlerce ürün Büyük Boyner İndiriminde % 50’ye varan oranda indirimle sunuluyor.

Erkekler için Beymen Business, Network, North of Navy, Cotton Bar, Dockers, Fabrika gömleklerde fit kalıplar, balıkçı, renkli, desenli ve düz renklerde kazaklar kış alışverişini ayrı bir keyfe dönüştürüyor. Soğuk kış günlerine sıcaklık katan dış giyim ise spordan klasiğe zengin seçenekleri ile erkeklerle buluşuyor.

Boyner’in Zengin Ayakkabı&Çanta Koleksiyonu İndirimli Fiyatlarıyla Cezbediyor

Boyner’in zengin ayakkabı koleksiyonu tüm aile fertlerinin kışlık ihtiyaçları için seçenekler içeriyor. Soğuk kış günleri için suya, soğuk havaya dayanıklı botlar, farklı renklerde ve boylarda yağmur çizmeleri, deri, süet omuz ve sırt çantaları ile portföyler kış modasına eşlik ediyor.

Renkli, eğlenceli modelleriyle içleri ısıtan ve kombinleri tamamlayan şal, bere, atkı ve eldivenler ise alışverişin en sevilen destinasyonu Boyner ve boyner.com.tr’de ayırcalıklı bir stile avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyenleri bekliyor.

Kış modasına dair her şeye, sezon içinde kaçırdığınız, aklınızda kalan ürünlere ve ihtiyaçlarınıza Büyük Boyner İndirimi ile sahip olmanın şimdi tam zamanı.