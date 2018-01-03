Merkez Bankası Hedefi Saptırdı! Hükümete Açık Mektup Gönderecek

TCMB tarafından yüzde 5 seviyesinde hedeflenen 2017 senesinin enflasyon oranının, yüzde 11.92 olmasından dolayı Merkez Bankası hükümete açık mektup gönderecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gönderilen açık mektupta, enflasyonda öngörülen hedeften sapmanın sebepleriyle birlikte, enflasyon oranının söz konusu hedefe dönebilmesi adına alınan tedbirler açıklanacak. Bu doğrultuda MB Kanunu'ndaki 42'nci madde gereğince, enflasyonun belirlenen hedeften farklı olması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu farklılığın sebepleriyle birlikte alınacak olan tedbirleri hükümete yazılı bir şekilde bildirerek, kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Hedef Yüzde 5'ti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2016 senesinin Aralık ayı içerisinde yayımlanan "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde, MB'nin temel hedefinin fiyat istikrarını sağlayabilmek olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda 2017 senesindeki, 2018 senesindeki ve 2019 senesindeki enflasyon hedefi hükümet ile sağlanan anlaşma neticesinde yüzde 5 seviyesinde belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hesap verme sorumluluğunun bir unsuru olan belirsizlik aralığının her iki tarafta 2 yüzdelik puan olduğu ifade edilen metin çerçevesinde, enflasyon verisinin sene içerisinde üçer aylık dönemlerin sonundan itibaren sene sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla sapması halinde, bu sapmaya yol açan sebeplerle birlikte belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi adına alınan ve alınması gerekli olan önlemlerin Enflasyon Raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanacağı bildirilmişti.

Mektup Mehmet Şimşek'e İletilecek

Bahsi geçen konuda enflasyon rakamı belirlenen orandan saptığı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Murat Çetinkaya'yla beraber bir başkan yardımcısının imzasını barındıracak olan mektubun, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e gönderileceği belirtildi.

Analistler ise, 2017 senesine ilişkin enflasyon oranının belirlenen hedefin üstüne çıkmasında, döviz kurlarında gözlemlenen sert hareketlerle birlikte emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan artış ile fiyat ayarlamalarının etkisi olduğunu dile getirdi.