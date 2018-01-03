Merkez Bankası Hedefi Saptırdı! Hükümete Açık Mektup Gönderecek
Advert Advert Advert


Merkez Bankası Hedefi Saptırdı! Hükümete Açık Mektup Gönderecek


Merkez Bankası Hedefi Saptırdı! Hükümete Açık Mektup Gönderecek
Merkez Bankası Hedefi Saptırdı! Hükümete Açık Mektup Gönderecek Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-03 Saat: 16:20:17
Anasayfa Eko Gündem Merkez Bankası Hedefi Saptırdı! Hükümete Açık Mektup Gönderecek

TCMB, enflasyon oranının belirlenen hedeften sapması sebebiyle hükümete 5'inci defa açık mektup gönderecek.

TCMB tarafından yüzde 5 seviyesinde hedeflenen 2017 senesinin enflasyon oranının, yüzde 11.92 olmasından dolayı Merkez Bankası hükümete açık mektup gönderecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gönderilen açık mektupta, enflasyonda öngörülen hedeften sapmanın sebepleriyle birlikte, enflasyon oranının söz konusu hedefe dönebilmesi adına alınan tedbirler açıklanacak. Bu doğrultuda MB Kanunu'ndaki 42'nci madde gereğince, enflasyonun belirlenen hedeften farklı olması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu farklılığın sebepleriyle birlikte alınacak olan tedbirleri hükümete yazılı bir şekilde bildirerek, kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Hedef Yüzde 5'ti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2016 senesinin Aralık ayı içerisinde yayımlanan "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde, MB'nin temel hedefinin fiyat istikrarını sağlayabilmek olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda 2017 senesindeki, 2018 senesindeki ve 2019 senesindeki enflasyon hedefi hükümet ile sağlanan anlaşma neticesinde yüzde 5 seviyesinde belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hesap verme sorumluluğunun bir unsuru olan belirsizlik aralığının her iki tarafta 2 yüzdelik puan olduğu ifade edilen metin çerçevesinde, enflasyon verisinin sene içerisinde üçer aylık dönemlerin sonundan itibaren sene sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla sapması halinde, bu sapmaya yol açan sebeplerle birlikte belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi adına alınan ve alınması gerekli olan önlemlerin Enflasyon Raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanacağı bildirilmişti. 

Mektup Mehmet Şimşek'e İletilecek

Bahsi geçen konuda enflasyon rakamı belirlenen orandan saptığı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Murat Çetinkaya'yla beraber bir başkan yardımcısının imzasını barındıracak olan mektubun, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e gönderileceği belirtildi. 

Analistler ise, 2017 senesine ilişkin enflasyon oranının belirlenen hedefin üstüne çıkmasında, döviz kurlarında gözlemlenen sert hareketlerle birlikte emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan artış ile fiyat ayarlamalarının etkisi olduğunu dile getirdi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Mehmet Şimşek Açık mektup
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsanın Parlayanı Koç Oldu!
Borsanın Parlayanı Koç Oldu!
Tam 43 Bin Kişi! Orduya Yeni Personel Alımı!
Tam 43 Bin Kişi! Orduya Yeni Personel Alımı!