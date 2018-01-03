Yemek Kartı Mağdurları Müjde! Yemekmatik Geliyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice yemek kartı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ortalama olarak 25 senedir kullanımda olan fakat alınan yüksek komisyonlardan dolayı esnafları mağdur eden yemek kartı konusunun tekrar gündeme geldiğine değinen Yenice, federasyon olarak esnafların yaşadıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

İlerleyen günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Bülent Tüfenkci'nin talimatıyla tekrar bir araya geleceklerini belirten Yenice, alınan komisyon tutarlarının aşağıya çekilmesi hakkında mutlu sona ulaşacaklarını savundu. Bazılarının alınan komisyon tutarlarına tepki göstererek boykot çağrısında bulunduğunu ifade eden Yenice, esnafları sokağa döküp, devlet ile karşı karşıya getirerek çözüm bulunamayacağına, farklı bir yol izlenmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Komisyonsuz Yemek Kartı Yemekmatik

2015 senesinde gustokart olarak nitelendirilen yemek kartına ilişkin çalışmaların bir takım sebeplerden ötürü başarıya ulaşamadığına değinen Yenice, yemek kartı konusunda yeni bir çalışma gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

Yazar kasa ve pos cihazlarında öncü konumda bulunan ülkemizin yerli yazılım firması olan İnfoteks ile anlaşma sağladığını söyleyen Yenice, bu bağlamda yeni bir kart oluşturulduğu, bahsi geçen yeni kartın adının ise "Yemekmatik" olduğunu dile getirdi. Yemekmatik kartının kullanımı konusunda pilot il olarak İzmir'in seçildiğini ve binlerce yemek kart basımının yapıldığını ifade eden Yenice, kartı hizmete sunduklarını işaret etti.

Aylık 125 TL Ödeme

Söz konusu kartı kullanan iş yerlerinin sadece aylık bazda 125 TL ödeme gerçekleştireceğine değinen Yenice, kartın komisyonsuz olacağını ve bahsi geçen rakam dışında başka bir ücret alınmayacağını vurguladı.

Türkiye'deki yemek kartı kullanım oranının yüzde 30 seviyesinde olduğunu anımsatan Yenice, Yemekmatik kartının kullanan kişilere avantaj sağlayacağını belirtti. İlerleyen günlerde Yemekmatik kartının Türkiye geneline tanıtımını yapacaklarını aktaran Yenice, söz konusu karta yönelik farklı kampanyalar yapılacağını da sözlerine ekledi.