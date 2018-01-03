Miles&Smiles Kartı Konaklamada Avantajlar Sunuyor

Kuruluşundan bu yana Orta Doğu, Afrika, Güney Asya ve Doğu Avrupa’nın en büyük otel zincirlerinden olan Rotana, diğer otellerinde olduğu gibi Türkiye’deki ilk otelleri olan Burgu & Tango Arjaan by Rotana’da da konuklarını dünya standartlarında bir misafirperverlik anlayışı ile ağırlamaya devam ediyor. “Rotana Rewards” sadakat programı kapsamında, Rotana Grubu’nun havayolu tarafındaki program ortakları arasına katılan Türk Hava Yolları’na bağlı Miles & Smiles kart sahipleri Burgu & Tango Arjaan by Rotana’da yaptıkları konaklamalar için iki kat mil kazanıyor.

Miles & Smiles İki Kat Mil Kampanyası

31 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek bu avantajlı kampanya dahilinde, Rotana Rewards Select kart sahipleri her konaklamada iki kat mil, yiyecek-içecek harcamalarında %20 indirim ve üst kategori odalarda konaklama ayrıcalığına sahip oluyor.

Rotana Rewards Ayrıcalıkları

Dünya çapında özel ayrıcalıklar yaratma konusunda yeni bir standart oluşturan Rotana, Rewards sadakat kartı sahipleri, biriktirdikleri puanlarla ayrıca diğer Rotana otellerinde konaklama ve yeme-içme deneyimlerinden indirimlerle faydalanma ve birbirinden özel hediyer kazanma fırsatlarını da yakalıyor.

Üyelik Kolaylığı

Rotanarewards.com adresinden ücretsiz olarak üye olunabilen Rotana Rewards Sadakat Programı, üyeliğin başlangıcından itibaren avantajlarla dolu bir dünyaya kullanıcılarını davet ediyor.