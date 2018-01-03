Enflasyonun Ardından Dolarda Yatay Hareket

Dolar TL paritesi, beklentilerin üstünde seyreden enflasyon oranından sonra yatay hareket gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı veriler doğrultusunda senelik bazda 11.92 seviyesinde ve aylık bazda 0.69 seviyesinde açıklanan enflasyon oranına yönelik beklentiler senelik 11.73 ve aylık 0.51 oranındaydı.

Dolarda Anlamlı Bir Değişim Yok

03 Ocak tarihine sabah saatlerinde 3.77 seviyelerinde başlangıç yapan ve enflasyon oranlarının açıklanmasından önce 3.7750 TL seviyesinden el değiştiren dolar kuru, açıklanan veriler sonucunda anlamlı bir değişiklik göstermedi.

Dolar TL paritesi saat 10.10 sularında 3.7740 seviyesinden işlem görürken, euro TL paritesi ise söz konusu zaman diliminde 4.5460 seviyesinden, sterlin TL paritesi ise 5.1325 seviyesinden işlem gördü.

Güne 117.738 puandan başlangıç gerçekleştiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, yine aynı zaman zarfında yüzde 0.20 oranında artış göstererek 117.773 puana ulaştı.

Tek Hane Senenin Son Çeyreğinde Görülebilir

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmeler yapan Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, Türk Lirası'nın mevcut bulunduğu seviyelerde devam etmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz yönünde bir hareket gelmesini beklemdiğini dile getirdi. Altınsaç, yaptığı değerlendirmede, enflasyon oranlarının beklenilen tek haneye ulaşılmasının ise ancak 2018 senesinin son çeyreğinde görülebileceğinin altını çizdi.

Konu hakkında bir başka değerlendirme ise QNB Finans Yatırım'da Baş Ekonomist olarak görev alan Burak Kanlı'dan geldi. Kanlı, senelik enflasyon oranındaki düşüşün sürmesinin beklenebileceğinden bahsederek, gıda yönünde büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda, enflasyonda tek hane beklentisi için senenin son çeyreğini beklemek gerekeceğini dile getirdi.

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ve fiyatlama-ücretlendirme davranışlarında görülen bozulmanın enflasyon oranlarını negatif yönde etkilediğini gördüklerini vurgulayan Kanlı, senelik enflasyondaki düşüşe karşılık enflasyon görünümündeki negatif seyrin sürdüğünü sözlerine ekledi.