Ripple Kurucusu 40 Milyar Dolar Servetiyle Dünyanın En Zengin 14'üncü Kişisi!

Sanal para birimi Bitcoin'in fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrasında toparlanmaya geçtiği bu dönemde diğer bir sanal para birimi olan Ripple'da adeta şahlandı. Diğer sanal para birimlerinin aksine merkezi bir yapıya sahip olan Ripple fiyatlarında görülen yükselme sonrasında, şirket kurucusu Chris Larsen dünya genelinde en zengin 14'üncü kişi konumuna geldi.

2017 senesinde sanal para birimlerinin fiyatlarında görülen hareketlilik sürerken, sanal paralar dünyaya yeni milyarderler kazandırmayı sürdürüyor. Piyasa değeri toplam 700 milyar dolar seviyesinde bulunan sanal para piyasasında Bitcoin, saat 15.30 sularında 15 bin 78 dolar seviyesine ulaşırken, aynı zamanda 250 milyar dolardan bir miktar üstte bulunan değeriyle liderlik koltuğunda oturuyor.

40.1 Milyar Dolar Servetin Sahibi

2017 senesinin başından bu yana en büyük sıçramayı gerçekleştiren sanal para birimi ise Ripple oldu. 0.06 dolar seviyesinden 2.72 dolara kadar çıkan ve yüzde 40 bin seviyesinde artış gösteren Ripple'ın kurucusu olarak bilinen Chris Larsen'in kişisel hesabında ise 5.19 milyar Ripple ve yüzde 17 oranında şirket hisse bulunduğu biliniyor.

Söz konusu veriler baz alındığında Chris Larsen'in toplam 40.1 milyar dolar servete sahip olduğu ifade edilirken, Larsen bahsi geçen bu servet ile Forbes'un en zenginler listesine 14'üncü sıradan girişini gerçekleştirdi. Larsen'in son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Silikon Vadisi'nin dahi çocuğu Elon Musk'ı bile geride bıraktığı ifade ediliyor.

Şirket CEO'sunun Serveti 10 Milyar Dolar

Öte yandan Ripple'ın mevcut konumdaki CEO'sunun ise Brad Garlinghouse olduğu biliniyor. Şirket genelinde yüzde 6.3 hisseye sahip olan Garlinghouse'un servetinin ise yaklaşık 10 milyar dolardan oluştuğu ve en zenginler listesinde 45 ila 55'inci sıra arasında yer aldığı belirtiliyor.