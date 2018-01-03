İşte Enflasyon Sonrası Zam Şampiyonları!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda, 2017 senesinin senelik bazda enflasyon oranı yüzde 11.92 seviyesinde gerçekleşirken, TÜFE'deki senelik değişim ise gıdada ve alkolsüz içecekler kategorisinde yüzde 13.79 seviyesinde gerçekleşti. Tütün gruplarında ise bahsi geçen rakam yüzde 2.86 seviyesinde hesaplandı.

Gıda kategorisinde geride bırakılan senedeki fiyat artışı en fazla olan ürün yüzde 71.1 seviyesiyle domates olurken, fiyat azalışı en yüksek olan ürün ise yüzde 22.8 seviyesiyle sarımsak olarak belirtildi. Geçtiğimiz sene, bir önceki seneyle kıyaslandığında ise toplam olarak 106 gıda ürününün fiyatlarında artış yaşandığı ifade edilirken, 10 ürünün fiyatlarında ise azalma görüldü.

Domatese Gelen Zam Rekor Kırdı

Bahsi geçen dönemlerde fiyatlarında en çok zam olan ürün domates olarak belirtilirken, domatesin kilogram bazında fiyatı 3.77 TL seviyesini aştı. Domatesi ise yüzde 67.5 seviyesiyle limon izlerken, limonu yüzde 44.4 seviyesiyle mandalina, yüzde 43.7 seviyesiyle Antep fıstığı, yüzde 42.6 seviyesiyle kahvaltılık tereyağ, yüzde 38.6 seviyesiyle patates ve yüzde 36.7 seviyesiyle ise nar takip etti.

Gıda ürünleri içerisinde leblebinin fiyatında yüzde 35.4 artış gözlemlenirken, portakal fiyatında yüzde 32.6 seviyesinde, elmanın fiyatında yüzde 29.3 seviyesinde, kuru soğanın fiyatında yüzde 28.5 seviyesinde, princin fiyatında yüzde 26.2 seviyesinde, muzun fiyatında ise yüzde 25.6 seviyesinde artış yaşandığı gözlemlendi.

2016 senesinde zam rekoru kırdığı ifade edilen nohutun fiyatı ise 2017 senesinde yüzde 22.9 oranında artış göstererek 13.5 TL'ye yükseldi. Dana etinin fiyatı bahsi geçen sene baz alındığında yüzde 4.28 oranında artıp 40.8 TL seviyesini görürken, bebek mamasının fiyatında yüzde 21.3 seviyesinde, su fiyatında yüzde 13.3 seviyesinde, ekmek fiyatında ise yüzde 7.9 seviyesinde artış yaşadı.

En Fazla Fiyat Düşüşünü Sarımsak Yaşadı

Öte yandan söz konusu dönem içerisinde sarımsak fiyatı yüzde 22.8 oranında düşüş gösterirken, bu düşüşü karnabahar yüzde 20.1 oranıyla, çarliston biber yüzde 10.2 oranıyla, sivri biber ve mercimek yüzde 8.3 oranıyla, fındık içi yüze 8.1 oranıyla, yeşil soğan yüzde 7.6 oranıyla, yumurta yüzde 6.8 oranıyla, salam yüzde 4.1 oranıyla, salça ise yüzde 1.8 oranıyla izledi.

Ayrıca bu dönemde alkollü içeceklerin fiyatında ve tütün kategorisinde bulunan sigara fiyatlarında yüzde 2.8'lik artış gözlemlenirken, bu fiyat artışını ise viskinin yüzde 6 oranında, rakının yüzde 6.1 oranında, biranın yüzde 8.3 oranında ve şarabın ise yüzde 11 oranında takip ettiği belirtildi.