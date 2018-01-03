Devlet Ortalama 10 Bin TL Maaş Verecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrı yapmasından sonra 2017 senesinde başlanan istihdam seferberliğiyle çok sayıda kuruma verilen destek ve teşvik programlarıyla birlikte 1 milyon 400 bin civarında yeni istihdam sağlanmış oldu. 2018'e girilmesiyle birlikte en çok dikkat çeken desteklerden biri ise esnaflara ilişkin yapılan uygulamalar olarak göze çarpıyor. İşletmesinde 25 yaşının altındaki genç elemanları istihdam eden esnafın ödemesi gereken maaşın toplam altı aylık kısmı için devlet tarafından destek verileceği bildirildi.

Ekonomide Büyük Başarı

14 Aralık tarihinde Beştepe'de bulunan Kongre Merkezi'nde yapılan İstihdam Şurası'nda konuşma gerçekleştiren Erdoğan, esnaflara ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. İstihdam teşvikleri ve destekleriyle birlikte 2017 senesinde harekete geçen hükümet, ülke ekonomisinin 3'üncü çeyreği baz alındığında görülen yüzde 11.1 oranındaki büyüme verisiyle, altı senenin ardından Çin'i ve Hindistan'ı arkada bırakarak, oldukça büyük bir başarı göstermişti.

2018 senesiyle birlikte esnaflara ilişkin dikkat çeken düzenlemeler gerçekleştiren hükümet, 3 ya da bu rakamdan daha az çalışanı bulunan esnafların ek istihdamına ilişkin, 2018 senesinde 6 ay devletten maaş uygulamasını faaliyete soktu. Söz konusu işlemlerin İŞKUR vasıtasıyla yürütüleceği belirtilirken, bu uygulamayla birlikte bahsi geçen işletmeler 2018 senesinde var olan personel sayılarına ilave olarak istihdamını gerçekleştirdikleri 18 ila 25 yaş aralığındaki gençlerin maaşlarını, SGK'larını ve vergilerini devlet ile karşılıklı olarak ödeyecek.

Ortalama 10 Bin TL Destek

Sistemin bir ay devlet, bir ay işveren biçiminde işleyeceği ifade edilirken, yapılan düzenlemeyle üst limit asgari ücret olarak belirlendi. Bahsi geçen yaş aralığında bulunan genç çalışan başına, sadece maaş kısmında devlet 10 bin lira civarı destek sağlayacak. Bu kapsamda verilmesi planlanan maaş, vergi ve prim desteği ise sene sonuna kadar sürecek.