BİM İran Pazarını Askıya Aldı

BİM, İran’da gelişen olaylar üzerine ülkeye yönelik yapmayı planladığı yatırımları ve pazara yönelik araştırmalarını askıya aldığını açıkladı.

BİM, İran Kararını Gözden Geçirdi

BİM 2018 yılında İran pazarına giriş yapmayı hedeflerken, ülkedeki yüksek fiyat protestoları şirket kararının gözden geçirilmesine neden oldu. Bilindiği üzere BİM, İran pazarını araştırmaya geçen yıl başlamıştı. Yapılan açıklamada İran pazarındaki potansiyelin belirlenmesi adına bir dizi araştırma yapıldığı kaydedilmişti. Pazardaki avantajların fırsata dönüştürüleceğine yönelik ifadeler kullanılmıştı. Söz konusu duyuru 2017 yılının Şubatında yapılmıştı. Beklentiler ise şirketin bu yıl içerisinde ülke pazarına girmesi yönündeydi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna Açıklama Yaptı

Şirket konuyla ilgili açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptı. Yapılan açıklamada devam eden araştırma sürecine ara verildiği kaydedildi. Bunun yanında olası yatırımların askıya alındığının altı çizildi. BİM’in açıklamasında ilgili kararın bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında alındığı ifade edilenler arasında yer aldı.

BİM Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada 2017 yılının 6 Şubatında yönetim kurulu tarafından alınan karara işaret ederek, İran pazarındaki perakende fırsatların bu tarihten sonra araştırılmaya başlandığını belirtti. Yatırım ve pazara yönelik araştırmaların İcra Kurulu’nun yetkisi dahilinde kullanıldığından bahsetti. İran hakkındaki yeni kararın ise 3 Ocak 2018’de alındığını, söz konusu kararı yönetim kurulunun aldığını aktardı. Yönetim kurulunun yeni kararında ülkede yaşanan karmaşanın etkili olduğu, devam etmekte olan pazar ve yatırım araştırmalarına şimdilik ara verildiği bildirildi. Son durumda şirket İran’a yapmayı planladığı tüm yatırımları askıya aldı.

İran’daki Gösteriler 6. Gününde

İran’daki olaylar ise yüksek fiyatlar nedeniyle patlak verdi. Fiyatları protesto etmek için bir araya gelenler tam altı gündür aralıksız olarak gösteri yapıyor. Bu gösterilerde güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalan bazı kişiler ise hayatını kaybetti. Bölgeden alınan bilgilere göre 6 günde 23 İranlı protesto gösterileri sırasında hayatını kaybetti.