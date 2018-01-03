Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı!

Spot piyasa yarın geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre yarın bir megavat saat elektrik en yüksek 202 lira 99 kuruş olacak. En düşük fiyatsa 109 lira 1 kuruş seviyesinden işlem görecek.

Gün Öncesi Piyasada Yarın En Yüksek Fiyat 202,99 Lira

Gün öncesi piyasada geçerli olmak üzere bir megavat saatlik elektrik en yüksek fiyatı yarın saat 10’da 202,99 TL olarak işleme alacak. En düşük fiyatsa 23.00’da 109,01 liradan gerçekleşecek.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düne Göre Arttı

Spot elektrik piyasasında bugün yaşanan gelişmelerse şöyle kaydedildi. Bir megavat saatlik elektrik fiyatı 3 Ocak 2017 tarihinden en yüksek seviye olarak 200 lira 33 kuruş oldu. Spot piyasada en düşük fiyatsa 129 lira 99 kuruş olarak kayıt altına alındı.

Bir megavat saatlik elektriğin dünkü fiyatları incelendiğinde en yüksek fiyatın 205 lira 78 kuruş olduğu görüldü. En düşük fiyatınsa 109 lira 1 kuruş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Spot Piyasada İşlem Hacmi 71 Milyon Lirayı Aştı

Spot piyasanın bugünkü işlem hacmine Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı verilerle ulaşıldı. Buna göre spot elektrik piyasası 71 milyon 358 bin 739 liralık işlem gerçekleştirdi. Bu rakam 2 Ocak 2017 ile karşılaştırıldığında işlem hacminin yüzde 64 oranında arttığı belirlendi.

Aritmetik Ortalamada Fiyat 175,29 Lira Oldu

Gün öncesi elektrik piyasasında bir megavat saatlik gücün aritmetik ortalaması alındığında fiyatın 175 lira 29 kuruş seviyesinde gerçekleştiği gözlemlendi. Ağırlıklı ortalama hesaplamaları ise fiyatın 177 lira 40 kuruş olduğunu gösterdi.