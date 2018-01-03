Kiracılar Dikkat! Zam Kapıda!

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Yılsonu enflasyon rakamlarının netlik kazanması ardından yeni yılda geçerli olacak kira zamları da belli oldu.

Kiracıların Gözü TÜİK’in Enflasyon Rakamlarına Çevrildi!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları maaşlardan kiralara kadar geniş bir kesimi etkiledi. Memur ve emekli maaşları Aralık enflasyonu sonuçlarına göre yeniden belirlenirken, 2018’de kiralara yapılacak zam da bu rakama göre belirlenecek.

Sözleşmesi Biten Kiracılar Dikkat!

Kiracıları yakından ilgilendiren zam oranı 2018 yılında yüzde 15,82’den uygulanacak. Bu oran hem işyeri kiraları hem de konut kiraları için geçerli olacak. Yeni yılda yapılacak sözleşmeler veya sözleşmesi biten kiracılar bu oran çerçevesinde yeni sözleşmelere imza atacak.

Kiracı Tedirgin, Konut Sahipleri Mutlu

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren bugünkü açıklamalar, kiracı vatandaşın kara kara düşünmesine neden oldu. Özellikle sözleşmesini bu yıl yenileyecek olan kiracılar, yüzde 15,82’yi bulan zam öngörüsünün yüksek olduğundan şikayet etti. Evini veya işyerini kiraya verecek mülk sahipleri ise zam oranından memnun olduklarını kaydetti.

2017’de Bin Lira Olan Kira, Bin 158 Lira Olacak

Türkiye İstatistik Kurumunun açıklaması sonrasında Ocak ayında kira sözleşmesi süresi biten kiracılar gözlerini mülk sahiplerine çevirdi. Sözleşmelerini yenileyecekler zammı ve ne kadar kira ödeyeceklerini merak ederken, geçen yıl bin liralık kira ödemesi yapan kiracılar, sözleşmeler dahilinde bu sene 158 lira daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Geçen yıl ay bazında bin liradan toplamda 12 bin liralık ödeme yapan kiracılar, 2018 yılı sonunda 13 bin 896 liralık kira ödemesi yapmış olacak.