Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı
Advert Advert Advert


Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı


Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı
Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-03 Saat: 20:07:29
Anasayfa Borsa&Finans Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul güne yükseliş yönlü başlasa da, gün sonunu düşüşle yaptı. BIST 100 endeksi bugünkü kapanışı 116.052,15 puan seviyesinden yaptı.

Borsa İstanbul güne yükseliş yönlü başlasa da, gün sonunu düşüşle yaptı. BIST 100 endeksi bugünkü kapanışı 116.052,15 puan seviyesinden yaptı.

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,25 Düştü

BIST 100 endeksinin gün açılışı yüzde 0,18’lik değer artışıyla başladı. Endeks günün ilerleyen saatlerinde tarihi zirve olarak adlandırılan 118.395,13 puana kadar yükseldi. Gün sonu kapanışını ise 116.052,15 puandan yaptı. BIST 100’ün bugünkü kapanış puanıyla dünkü kapanış puanı karşılaştırıldığında endeks değerinin yüzde 1,25 oranında gerilediği belirlendi.

İşlem Hacmi 8,6 Milyar Lira Oldu

BIST 100 endeksinin dün gerçekleşen kapanış puanı baz alındığında, endeksteki azalış 1.472,04 puan oldu. Gün sonunda ulaşılan işlem hacmiyse 8 milyar 600 milyon lira olarak kayda geçti.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,16 oranında yükseliş kaydetmişti. Kapanıştaki durumsa yüzde 1,48’lik düşüşe işaret etti. Holding endeksi güne yüzde 0,32 oranında değer artışıyla başlamıştı. Gün sonunda ise yüzde 1,62 oranında gerileme kaydedildi.

Borsa İstanbul dahilinde yer alan sektör endeksleri incelendiğinde kapanışta en fazla kazandıran gıda ve içecek oldu. Endeks değerindeki artış yüzde 2,50’yi gösterdi. 3 Aralık 2018 tarihinde azalış yönlü hareketiyle sigorta en fazla düşüş sergileyen sektör olarak kayda geçti. Gerileme yüzde 2,86 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul bugüne alış yönlü hareketlerle başladı. BIST 100 endeksi, TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları ardından tarihi zirveyi gördü ve 118.395,13 puana kadar yükseldi. Endeks değerindeki artış sonrasında ise satış yönlü hareketler hız kazandı. Analistler 118.395,13 puanı direnç noktası olarak belirtmişti. Piyasa uzmanları teknik değerlendirmelerinde BIST 100’ün 118.300 seviyesinde direnç gösterdiğinin altını çizdi. Destek noktasınınsa 115.000 puan olduğunu ifade etti.

Bilindiği üzere ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları bu akşam açıklanacak. Tutanakların piyasaya etkileri ise açıklama ardından netlik kazanacak. 

borsa istanbul BIST 100 endeksi bıst 100 güncel borsa endeksleri
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı
Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı!
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı!