Borsa İstanbul Rekor Tazelese De, Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul güne yükseliş yönlü başlasa da, gün sonunu düşüşle yaptı. BIST 100 endeksi bugünkü kapanışı 116.052,15 puan seviyesinden yaptı.

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,25 Düştü

BIST 100 endeksinin gün açılışı yüzde 0,18’lik değer artışıyla başladı. Endeks günün ilerleyen saatlerinde tarihi zirve olarak adlandırılan 118.395,13 puana kadar yükseldi. Gün sonu kapanışını ise 116.052,15 puandan yaptı. BIST 100’ün bugünkü kapanış puanıyla dünkü kapanış puanı karşılaştırıldığında endeks değerinin yüzde 1,25 oranında gerilediği belirlendi.

İşlem Hacmi 8,6 Milyar Lira Oldu

BIST 100 endeksinin dün gerçekleşen kapanış puanı baz alındığında, endeksteki azalış 1.472,04 puan oldu. Gün sonunda ulaşılan işlem hacmiyse 8 milyar 600 milyon lira olarak kayda geçti.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,16 oranında yükseliş kaydetmişti. Kapanıştaki durumsa yüzde 1,48’lik düşüşe işaret etti. Holding endeksi güne yüzde 0,32 oranında değer artışıyla başlamıştı. Gün sonunda ise yüzde 1,62 oranında gerileme kaydedildi.

Borsa İstanbul dahilinde yer alan sektör endeksleri incelendiğinde kapanışta en fazla kazandıran gıda ve içecek oldu. Endeks değerindeki artış yüzde 2,50’yi gösterdi. 3 Aralık 2018 tarihinde azalış yönlü hareketiyle sigorta en fazla düşüş sergileyen sektör olarak kayda geçti. Gerileme yüzde 2,86 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul bugüne alış yönlü hareketlerle başladı. BIST 100 endeksi, TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları ardından tarihi zirveyi gördü ve 118.395,13 puana kadar yükseldi. Endeks değerindeki artış sonrasında ise satış yönlü hareketler hız kazandı. Analistler 118.395,13 puanı direnç noktası olarak belirtmişti. Piyasa uzmanları teknik değerlendirmelerinde BIST 100’ün 118.300 seviyesinde direnç gösterdiğinin altını çizdi. Destek noktasınınsa 115.000 puan olduğunu ifade etti.

Bilindiği üzere ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları bu akşam açıklanacak. Tutanakların piyasaya etkileri ise açıklama ardından netlik kazanacak.