ABD’nin Rakibi Türk Diziler Oldu! Dizi İhracatı 350 Milyon Doları Aştı
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ABD’nin Rakibi Türk Diziler Oldu! Dizi İhracatı 350 Milyon Doları Aştı


ABD’nin Rakibi Türk Diziler Oldu! Dizi İhracatı 350 Milyon Doları Aştı
ABD’nin Rakibi Türk Diziler Oldu! Dizi İhracatı 350 Milyon Doları Aştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-03 Saat: 20:37:36
Anasayfa İthalat&İhracat ABD’nin Rakibi Türk Diziler Oldu! Dizi İhracatı 350 Milyon Doları Aştı

Türk dizileri 2017 yılında ihracat rekoru kırdı. Dizi ihracatından bir yılda elde edilen gelir 350 milyon doları buldu.

Türk dizileri 2017 yılında ihracat rekoru kırdı. Dizi ihracatından bir yılda elde edilen gelir 350 milyon doları buldu.

Dizi İhracatında Dünya İkincisi

Dünyanın Türk dizilerine olan ilgisi her geçen yıl biraz daha artarken, ihracattaki sıçrama dikkat çekti. Dünyanın en iyi dizi ihracatçısı olan ABD’yi takip eden Türkiye, listenin ikincisi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan verilere göre Türk dizileri 140 ülke televizyonunda yayınlanıyor. Yayınlanan dizileriyse milyonlarca kişi yakından takip ediyor. Türk dizilerinin yayınlandığı ülkeler arasından ABD ve Rusya gibi ülkeler bulunurken, Ortadoğulu ülkeler ve Uzakdoğulu ülkeler Türk dizilerine bayılıyor.

Ortadoğulu Ülkelerin Favorisi Türk Diziler

Türk dizi sektörü 2017 yılında en fazla ihracatı Ortadoğu’yla Kuzey Afrika bölgesinde bulunan ülkelere yaptı. Bu bölgeleri Doğu Avrupalı ülkelerin takip ettiği görüldü. Dizi ihracatının en fazla yapıldığı dördüncü bölge ise Batı Avrupa olarak kayda geçti. Bunların yanında Asyalılar, ABD’liler ve Latin Amerikalılarda 2017 yılında Türk dizilerini izledi.

Adını Feriha Koydum En Çok İzlenen Türk Dizisi

Türkiye’nin ihraç ettiği diziler incelendiğinde Adını Feriha Koydum, Gümüş ve Fatmagül’ün Suçu Ne adlı diziler ilk üçün sahibi oldu. Sinema Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ilk beş içerisinde Ezel ile Kara Sevda adlı dizilerde yer aldı. Dizi ihracatının beşinci ismi olan Kara Sevda dizisi Emmy Ödülleri dahilinde en iyi dizi ödülünün de sahibi olmayı başardı.

Dizi Sektörü 8 Yılda Büyük Yol Aldı

Türkiye’nin dizi ihracatındaki gelişmeleri değerlendiren Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı, ihracattaki artışın son 8 yılda ciddi oranda artığını ifade etti. Dizi ihracatıyla Türkiye ekonomisine destek verildiğini belirterek, “Türk diziler sadece ihracat getirisi sağlamakla kalmıyor. Bunun yanında hem diplomatik alana hem de turizm sektörüne etkileri olumlu oluyor” dedi. 

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