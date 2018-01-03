Enflasyon Senenin İlk 6 Ayında Tek Haneye Düşebilir!
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Enflasyon Senenin İlk 6 Ayında Tek Haneye Düşebilir!


Enflasyon Senenin İlk 6 Ayında Tek Haneye Düşebilir!
Enflasyon Senenin İlk 6 Ayında Tek Haneye Düşebilir! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-03 Saat: 22:10:20
Anasayfa Eko Gündem Enflasyon Senenin İlk 6 Ayında Tek Haneye Düşebilir!

Analistler, enflasyon oranının Aralık 2017 itibarıyla senelik bazda yüzde 11.92 oranına düşmesinden sonra, enflasyonun yeni yılda da baz etkisinden aldığı destekle gerilemeye devam edeceğini öngörmekte.

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.69 oranında yükselirken, senelik enflasyon yüzde 12.98 seviyesinden yüzde 11.92 seviyesine düştü. Analistler, senelik enflasyondaki gerilemenin lehte baz etkisiyle 2018 senesinin ilk yarım döneminde de devam edeceğini düşünüyorken, tek haneli seviyelere inilmesi için senenin ikinci yarım döneminin beklenebileceğini belirtti.

Konu ile ilgili muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, aralık enflasyonunun piyasa beklentisinin makul oranda üstünde gerçekleştiğini dile getirdi. Buna karşın enflasyonun beklentilerin üstünde gerçekleşen bölümünün çoğunlukla beyaz eşya ve otomotivde gözlemlendiğini ve döviz kurunun son dönemlerdeki değer kaybının gecikmeli etkileriyle ilgili olan artışlardan kaynaklandığını ifade eden Tokalı, döviz kurundaki son toparlanma hareketinin sürmesi halinde ilerleyen süreçte çok ciddi bir risk unsuru yansıtmayacağını öngördüklerini aktardı.

Veriler Türk Lirası Bazında Varlıklar İçin Destekleyici

Gıda fiyatlarının daha kararlı bölümü olan işlenmiş gıda enflasyonunda gözlemlenen durgunluğun kur görünümüne yönelik görüşlerini destekleyici ve gelecek dönem enflasyon görünümü için rahatlatıcı bulduklarına işaret eden Tokalı, senelik enflasyonda 2017 senesinin kasım ayı sonundaki yüzde 12.98’lik seviyesinden aralık ayı sonunda yüzde 11.92'ye gerilemesinin, ocak ayında da benzer bir ivmeyle devam edebileceğini anlattı.

2018 senesinin sonu için olan yüzde 8.7 oranındaki öngörülerini sabit tuttuklarını ve enflasyonun bu senenin ilk yarımında yüzde 10'lu seviyelere kadar inebileceğine dikkat çeken Tokalı, yarın açıklanacak reel kurun 84.7 seviyesinden 85.6 seviyesine yükselebileceğini belirtti. Aşırı değersiz kur durumunun söz konusu olduğuna değinen Tokalı, son enflasyon verilerini TL bazındaki varlıklar için destekleyici bulduklarını aktardı.

Banu Kıvci Tokalı Halk Yatırım Araştırma Enflasyon Reel Kur Tüketici Fiyat Endeksi
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