Cazibe Merkezleri Programı Başbakanlığa Sunuldu! Onay Bekliyor
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Cazibe Merkezleri Programı Başbakanlığa Sunuldu! Onay Bekliyor


Cazibe Merkezleri Programı Başbakanlığa Sunuldu! Onay Bekliyor
Cazibe Merkezleri Programı Başbakanlığa Sunuldu! Onay Bekliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-03 Saat: 22:42:28
Anasayfa Yatırım Cazibe Merkezleri Programı Başbakanlığa Sunuldu! Onay Bekliyor

Cazibe Merkezleri Programı'na yönelik açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu konuya dair Bakanlar Kurulu kararını hazırladıklarını ve Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile aralık ayı ve 2017 senesine yönelik ihracat rakamlarını bildirdiği basın toplantısından sonra muhabirlere açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Tanıtım Grubu'nun kurulma işlemlerinin tamamladıklarını ve yönetim heyetinin oluşturulduğunu dile getirdi. Günümüze kadar 200'ün üstünde proje başvurusu yapıldığına dikkat çeken Zeybekci, 2018 senesinin Türkiye'nin, Türk ürünlerinin tanıtımı için seferberlik yılı ilan edildiğini anımsattı.

Cazibe Merkezleri Programı (CMP)’ye yönelik soruları cevaplayan Zeybekci, 2017 senesinin son aylarında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile programın koordinasyonunun Ekonomi Bakanlığına verildiğini dile getirdi. Konuya dair Bakanlar Kurulu kararını hazırladıklarını ve Başbakanlığa sunduklarını bildiren Zeybekci, şu anda sürecin devam ettiğini aktardı. Zeybekci, tahminen bir hafta içinde Bakanlar Kurulu kararının yayımlanacağını ifade etti.

Cazibe merkezi olarak nitelendirilen 23 şehre yapılan yatırımların, programın açıklandığı süreç olan bir yıl öncesinden başlamak üzere mevcut kapsamda değerlendirileceğine işaret eden Zeybekci, altıncı bölge teşviklerinin üstüne birkaç ilave destek ile programda güncellemeler yapılacağını belirtti.

Hedef Küresel İhracattan Yüzde 1.5 Pay Almak

2014 senesindeki dolar-euro ve sterlin-dolar paritesinin günümüz şartlarında Türkiye'nin 2017 senesindeki ihracat tutarının 171.7 milyar dolar seviyesine denk geleceğine dikkat çeken Zeybekci, bu durumda ülke ihracatının 14.6 milyar dolar daha fazla olacağını anımsattı. Zeybekci, hedeflerinin dünya ihracatından yüzde 1.5 oranında pay almak olduğunu vurguladı.

Senelik enflasyon rakamlarına yönelik soruları yanıtlayan Zeybekci, hedeflerinin 2017 sonu itibarıyla tek haneli rakamlara inmek olduğunu anımsatarak, enflasyonun nedeninin talebin fazlalığı olarak düşünülmesi durumunda ve para politikalarıyla enflasyonla mücadele etmeyi yalnızca Merkez Bankasının aldığı tedbirler kapsamında düşünülmesi halinde eksik teşhis edileceğini anlattı. Bu nedenle tedavide problemin çözülmesinde sorunlar ortaya çıkacağını dile getiren Zeybekci, talebe uygun arz oluşturmamanın ve yeterince üretim gerçekleştirmemenin daha yerinde bir teşhis olduğunu anlattı. Zeybekci, enflasyonun yükselmesine neden olan unsurları ulaştırma sektöründeki artışlar, enerji ve petrol fiyatları olarak açıkladı.

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