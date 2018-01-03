Mandalina İhracatından 267 Milyon Dolar Döviz Getirisi Elde Edildi

Bu sezonda en çok ihraç edilen ürünün 267.6 milyon dolar getiriyle mandalina olduğunu bildiren Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, bu sezon yapılan turunçgil ihracatının bir önceki sezondaki ihracat miktarına ulaştığını dile getirdi.

2017 sezonunda mevsim koşullarına göre özellikle limon ve mandalina üretiminde rekolte düşüklüğüne karşın önceki sezonun rakamlarının yakalanmasının turunçgil üreticileri ve ihracatçıları tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Kaçmaz, 21 Eylül tarihinde başlayan turunçgil ihracat sezonunda mandalinanın 550 bin ton ihracat edildiğini ve 267.6 milyon dolar gelir elde edildiğini anlattı. Bu verilere göre 31 Aralık'a kadar geçen süreçte miktar ve tutar olarak en çok ihraç edilen ürün mandalina oldu.

Diğer Turunçgil Ürünleri İhracatı

Bu sezonda miktarı bir önceki sezona kıyasla yüzde 9 oranında artış gösteren greyfurttan ise 64 bin ton karşılığında 33.6 milyon dolar getiri elde edildi. Talep yüksek olmasına karşın limon ihracatında yüzde 9 oranında düşüş olduğu belirlendi. Bu gerileme özellikle erkenci limon çeşitlerinde rekolte düşüklüğünden kaynaklanmaktaydı. Limon ihracatında 240.4 bin ton karşılığında 164.6 milyon dolar getiri elde edildi. Portakal ihracatında da aynı şekilde geçen sezonda yapılan ihracat rakamı yakalandı. 195 bin ton portakal ihracatı karşılığında 83.3 milyon dolar gelir elde edildi.

21 Eylül 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında Rusya 447 bin tonla ilk sıraya yerleşti. En çok ihracat yapılan ülkelerde Rusya’yı 198 bin ton ihracatla Irak, 112 bin ton ihracatla Ukrayna, 43 bin ton ihracatla Suudi Arabistan ve 27 bin tonla Romanya seyretti.