Enerji Sektöründeki Satın Alma İşlemleri Yüzde 72 Yükseldi

Vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye'nin, Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerini tespit ettiği “Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2017” raporundan elde edilen veriler dahilinde, 2017 senesinde toplam 33 işlem yapıldı. 2013 senesinden bu yana düşüş eğiliminde seyreden toplam işlem değeri 2017'de tekrar yerini yükselişe bırakırken, bir önceki sene ulaşılan 2 milyar dolar tutarında işlem değeri, 2017 senesinde yüzde 72 oranında artarak 3.45 milyar dolara ulaştı. Son 10 senede ise toplam 345 işlem yapıldı. Bu işlemlerin toplam işlem hacmi 46.4 milyar dolara yükseldi.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu, 2018 senesinde enerji sektöründeki işlem hacminde, doğalgaz tedarik piyasasındaki belirsizliklere ek olarak, Türkiye ekonomisine olan güven ve TL'deki toparlanma ile siyasi istikrar gibi unsurların belirleyici unsurlar olduğunu dile getirdi. Alioğlu, özelleştirme listesindeki termik santral sayısının günden güne azalmasıyla elektrik üretim, dağıtım, perakende işlerinde ve doğalgaz dağıtım cephesindeki hacmin belirleyicisinin yenilenebilir enerji segmenti olmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Petrol Ofisi Vitol’e Satıldı

Rapor kapsamında, 2017 senesinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, üretim ve depolama ile akaryakıt dağıtım sektörlerinde bildirilen 1.45 milyar dolar değerindeki 33 tane birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi. Bu 33 birleşme ve satın alma işlemi toplam değerin yüzde 42'sine eşdeğer olarak tespit edildi. Bu değerin tümü Petrol Ofisi'nin Vitol'e satılması sonucu oluştu. Yabancı yatırımcıların dahil olduğu işlemlerin 2016 senesinde yüzde 7'de kalan payı, bu satış sonucunda 2017 senesinde yüzde 51'e ulaştı.