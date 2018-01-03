Finansal Kesim Harici Şirketlerin Döviz Açığı 211 Milyar Dolara Yükseldi

Finansal kesim harici şirketlerin geçtiğimiz senenin ekim ayında net döviz açığı 1 milyar 278 milyon dolar daha yükselerek 211 milyar 932 milyon dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin, Ekim 2017 dönemine yönelik finansal kesim harici şirketlerin döviz varlık ve yükümlülük verileri bildirildi. Bu durumda, ekim ayında eylül değerleriyle karşılaştırıldığında, varlıklar 1 milyar 986 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 264 milyon dolar yükseldi. Buna göre net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 278 milyon dolar daha artarak 211 milyar 932 milyon dolar seviyesinde olduğu tespit edildi. Aynı süreçte varlıkların dağılımı incelendiğinde, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına direkt sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırayla 679 milyon dolar, 175 milyon dolar ve 1 milyar 134 milyon dolar yükseldi.

Nakdi Krediler 872 Milyon Dolar Arttı

Yükümlülüklerin dağılımı incelendiğinde ise yurt içinden alınan nakdi kredilerde 872 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi kredilerde 1 milyar 726 milyon dolar, ithalat borçlarında ise 666 milyon dolar artış oldu. Yükümlülüklerin vade yapısı incelendiğinde, Ekim 2017 tarihinde bir önceki aya kıyasla yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 622 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 250 milyon dolar yükseldi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli kredilerde 1 milyar 34 milyon dolar, uzun vadeli kredilerde 1 milyar 359 milyon dolar yükselme oldu.

Bu süreçte kısa vadeli varlıklar 93 milyar 970 milyon dolar, yükümlülükler 86 milyar 536 milyon dolar olarak tespit edildi. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise geçtiğimiz senenin eylül ayında bir önceki aya göre 155 milyon dolar artarak 7 milyar 434 milyon dolara çıktı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 27 oranında olduğu tespit edildi.