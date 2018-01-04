FED Faiz Artırımı Konusunda Görüş Ayrılığı mı Yaşıyor?

2017 senesinde piyasanın beklentilerine paralel olarak faiz artışları getirerek dolar kurunda arzu edilen seviyenin yakalanmasına da destek olan Fed, 2018 senesinde farklı bir politika izleyecekmiş gibi görünüyor. 12-13 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklara göre bazı üyeler faiz artışını yetersiz bulurken bazıları ise oldukça agresif olduğunu dile getirdi.

2018 İçin Beklentilerden Memnun Değil

Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinden bazıları aralık ayı ekonomik göstergelerinde 2018 sonu için belirlenmiş olan medyan beklentilerden memnun olmadıklarını dile getirdi. Bu üyeler Fed tarafından planlanan faiz artırımı modelinin her ne kadar kademeli olmasına rağmen enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmek için yeterli olmayacağını da belirttiler.

Bazı üyeler ise finansal koşullarda faiz artışına başlanıldığından bu durumun finansal istikrarı tehdit ettiğini ve iş gücü piyasasının git gide sıkılaştığını ifade ettiler.

Fed Faiz Artırmazsa Ne Olur

ABD Başkanı Donald Trump’ta dahil olmak üzere hem politikacılar hem de iş dünyası Fed’in faiz artırım kararlarını açıklamasını bekliyor. ABD içerisinde faiz artırımı ekonomik göstergelerin arzu edilen seviyeye gelmesini ve ülkeye sermaye girişinin artmasını sağlayacakken ABD dışındaki ülkelerde ise dolar kurunun düşmesine neden olacak. Ülkemiz açısından da ABD’de faiz artırımı olması durumunda sermaye kaybı ile birlikte dolar kurunda düşüş gözlenebilir.