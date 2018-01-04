04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Advert Advert Advert


04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-04 Saat: 08:49:54
Anasayfa Altın&Döviz 04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kuru güne küresel anlamda değer kazanarak başladı. Günün ilk işlemleri 3,78’den görülüyor.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması ile birlikte kurda yukarı yönlü bir hareketlenme oluştu. Öğlen saatlerinde ise yeniden 3,77 TL seviyesinin altına indi. ABD’de akşam saatlerinde Hakan Atilla davasında açıklanan karar da dolarda önemli bir etkiye sahip olamadı.

Doların küresel anlamda yükselmesini sağlayan ise ABD piyasalarının rekor seviyede açılması oldu. Beş günlük bir kayıp sürecinin ardından dolar yükseldi ve ABD tahvilleri de değer kazandı.

Kripto para piyasası ise oldukça hızlı hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin herkesin düşüş konusundaki beklentilerine rağmen 12 bin seviyesinin altına inmedi ve hızlı bir şekilde toparlanarak 15 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7818’den kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,18’lik bir artış yaşayarak 3,7811 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5440 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5515’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunun sabit olmasına rağmen dolarda yaşanan gelgitler paritenin 1,2027 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 0,30 yükselerek yeniden 15 bin 101 dolar seviyesine ulaştı.

BIST100 Endeksi

Borsa güne yüzde 1,25 düşerek 116052 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın güne 159,80 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

261,28 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.

 

dolar ne kadar altın ne kara
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Taşeron İşçilerin Kadro Sınavı Kurumları Tarafından Yapılacak
Taşeron İşçilerin Kadro Sınavı Kurumları Tarafından Yapılacak
04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!