04.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması ile birlikte kurda yukarı yönlü bir hareketlenme oluştu. Öğlen saatlerinde ise yeniden 3,77 TL seviyesinin altına indi. ABD’de akşam saatlerinde Hakan Atilla davasında açıklanan karar da dolarda önemli bir etkiye sahip olamadı.

Doların küresel anlamda yükselmesini sağlayan ise ABD piyasalarının rekor seviyede açılması oldu. Beş günlük bir kayıp sürecinin ardından dolar yükseldi ve ABD tahvilleri de değer kazandı.

Kripto para piyasası ise oldukça hızlı hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin herkesin düşüş konusundaki beklentilerine rağmen 12 bin seviyesinin altına inmedi ve hızlı bir şekilde toparlanarak 15 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7818’den kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,18’lik bir artış yaşayarak 3,7811 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5440 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5515’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunun sabit olmasına rağmen dolarda yaşanan gelgitler paritenin 1,2027 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 0,30 yükselerek yeniden 15 bin 101 dolar seviyesine ulaştı.

BIST100 Endeksi

Borsa güne yüzde 1,25 düşerek 116052 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın güne 159,80 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

261,28 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.