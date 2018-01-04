Taşeron İşçilerin Kadro Sınavı Kurumları Tarafından Yapılacak

Taşeron işçiler için kadro başvuruları başladı. Şimdi de gözler yapılacak sınava çevrildi. 900 binden fazla işçinin merakla beklediği sınav yöntemini her kurum kendisi belirleyecek. Dileyen kurumlar hem yazılı hem de sözlü sınav yapabilecek.

11 ocak Perşembe gününe kadar devam edecek başvuruların ardından işçilerin kadroya geçiş süreçleri en geç 2 Nisan tarihinde tamamlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından işçilere uygulanacak sınavın kolay olacağı açıklanmasına rağmen sınava girecekleri bir telaş sardı.

Taşeron Sınavı Nasıl Olacak?

Konu ile ilgili alınan bilgilere göre taşeron sınavının nasıl yapılacağı kurumdan kuruma değişiklik gösterecek. Bazı kurumlar sadece yazılı sınav yapacakken bazıları hem yazılı hem de sözlü sınav yapmayı tercih edebilecek. Sınava katılacakların yaptıkları görev kapsamı da dikkate alınarak farklı işlerde çalışmakta olanlara farklı yöntemlerde sınav yapılabilecek.

Sınav İçin Kişilere Tebligat Yapılmayacak

Taşeron sınavı ile ilgili kişilerin adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek. Sınav tarih ve saati kurumun internet sitesinde yayınlanacak. Kişiler bu bilgiye göre sınavlara katılabilecek. Sınav soruları kişinin iştigal ettiği iş üzerinden seçilecek ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavdan başarılı olabilmek için en az 50 puan almak gerekecek. Sözlü veya uygulamalı sınav yapılan kurumlarda puanlama sistemi değil, başarılı ya da başarısız şeklinde ayrım yapılacak. Sınav sonuçları kurumların internet sitelerinden yayınlanacak.