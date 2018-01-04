İhracat Hedefi 170 Milyar Dolar
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İhracat Hedefi 170 Milyar Dolar


İhracat Hedefi 170 Milyar Dolar
İhracat Hedefi 170 Milyar Dolar Hatice Demir - Tarih: 2018-01-04 Saat: 09:39:01
Anasayfa İthalat&İhracat İhracat Hedefi 170 Milyar Dolar

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 2018 yılında ihracat hedefinin 170 milyar dolar olduğunu açıkladı.

2017 yılı ihracat değerlendirme toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl yaşanılan tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen ihracat oranlarının memnun edici seviyeye yükseldiğini belirtti. Türk milletinin üzerinde çeşit çeşit spekülasyonlar uygulanarak ülkemizin başarısız bir devlet haline getirilmeye çalışıldığını ifade eden Zeybekci, düşmanların çabalarına rağmen ihracatın yüzde 10,22 artarak 157,1 milyar dolara ulaştığını belirtti. 2015 yılında Türkiye’nin ihracat rekoru kırdığı ve 157,6 milyar dolara ulaştığı günleri çok net hatırladığını belirten Zeybekci, önümüzdeki yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ile bu alanda daha fazla hakimiyet sağlayacaklarını ve de başarıları ile yeni bir rekora imza atacaklarını sözlerine ekledi.

İhracatçıya Finansman Desteği Devam Edecek

İhracatın artırılabilmesi için üretimin devamlılığı kadar finansmanın da önemli olduğunun altını çizen Bakan Zeybekci, Eximbank’ın 2017 yılında verdiği kredi miktarının dolar bazında yüzde 19 artış ile 39,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. 100 dolarlık ihracatın 25 dolarının Eximbank kredisi ile yapıldığını vurgulayan Bakan, 2018 yılında verilen kredi miktarını da en az yüzde 17 artırmayı hedeflediklerini beyan etti.

Gümrük Birliği Güncellemesi İhracat ve İthalat da Yenilik Sağlayacak

Gümrük Birliği Anlaşması konusunda AB ile yapılan görüşmelerin devam etmekte olduğunu beyan eden Bakan 2018 yılı içerisinde anlaşmanın güncelleneceğini düşündüklerini ifade etti. Bu güncelleme ile hem ithalat hem de ihracatçının daha iyi imkanlara kavuşacağını söyleyen Zeybekci, yapılacak güncellemenin yakın zamanda şekilleneceğini de sözlerine ekledi.

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