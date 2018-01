Et İthalatı Başladı, Kokoreç Karaborsaya Düştü

Devletin et fiyatlarını aşağı çekebilmek amacı ile yurt dışından karkas et ithal etmesi yurt içindeki et kesim miktarını düşürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından lokantalar ve kasaplar sakatat bulmakta zorlanmaya başladı. Bir zamanlar değersiz görülen sakatat ise artık karaborsaya düştü. Hem kasaplar hem de vatandaş işkembe, ciğer, kelle, paça, dil gibi sakatat ürünlerini bulamadıkları için şikayetçi. İthal edilen etlerin karkas olarak ülkemize gelmesi ve de iç piyasada hayvan kesiminin yavaşlaması nedeniyle yaşanan bu sorunun çözümü için vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Son İki Yıldır Kesimler Yavaşladı

İstanbul İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçılar Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz Türkiye’de son iki yıldır hayvan kesimlerinin yavaşladığını, ithal olarak karkas et gelmesi nedeni ile de Türk insanın severek tükettiği sakatat ürünlerinin temin edilemediğini belirtti. 2010 yılından itibaren sakatat ürünlerin kasaplar ile birlikte marketlerde de satılmaya başlaması ile birlikte sakatat ürünlerinin fiyatlarının arttığını belirten Uluceviz, son iki yılda yaşanan gelişmelerin ise durumu iyice karaborsa haline getirdiğini aktardı. Karkas et ithal edilme kararı öncesinde günde 600 hayvanın kesildiği mezbahalarda artık ortalama 140 hayvan kesimi yapıldığını söyleyen Başkan bu miktardan elde edilen sakatatın ise İstanbul’un tek bir semtine yetmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kuzu ciğerin kilogram fiyatının 55 liraya kadar yükseldiğini belirten Başkan, yakında vatandaşların kokoreç bulmakta bile sorun yaşayacaklarını ifade etti.