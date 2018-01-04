İran Karıştı, Petrol Fiyatları Zirveye Yükseldi
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İran Karıştı, Petrol Fiyatları Zirveye Yükseldi


İran Karıştı, Petrol Fiyatları Zirveye Yükseldi
İran Karıştı, Petrol Fiyatları Zirveye Yükseldi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-04 Saat: 10:01:09
Anasayfa Eko Gündem İran Karıştı, Petrol Fiyatları Zirveye Yükseldi

İran’da yaşanan gerginliklerin ardından brent petrolün varil fiyatı son 2,5 yılın zirvesine ulaşarak 68,11 dolar oldu.

Analistler tarafından yapılan açıklamaya göre petrol fiyatlarındaki en önemli yükseliş nedeni İran’da yaşanan karışıklıklar. Halk hükümetin vatandaşlarının ekonomisini düzeltmek için yatırımlar yapmaktansa farklı çabalar içerisinde olmasına isyan ederek 29 Aralık tarihinden beri sokaklara dökülmüş ve olaylar çok sayıda yaralı ve ölü ile daha da ateşlenmişti. ABD ve İsrail’in de İran halkına desteklerini belirttikleri bu ayaklanmanın ardından petrol fiyatlarında yükselme kaçınılmaz hale geldi.

68,11 Dolar İle Tarihi Zirve

Dün, 66,51 dolardan güne başlamış olan ve en yüksek 67,92 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,85 dolardan açıldı, kısa sürede yükselerek 68,11 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 62,12 dolardan alıcı buldu.

Konu ile ilgili yorum yapan uzmanlar petrol fiyatlarındaki artışın İran’daki karışıklıkların yanı sıra, Rusya’nın öncülüğünde devam eden petrol üretim kesintisi ve Almanya, Japonya ve ABD’den piyasalara yansıyan olumlu ekonomik havanın da etkili olduğu belirtiliyor.

Brent petrolün en son bu rakamlara ulaştığı tarih 13 Mayıs 2015. O tarihte de yaşanan ekonomik gelişmelerin yanı sıra OPEC ülkelerinin ciddi oranda üretim azaltması nedeni ile petrol fiyatlarında önemli oranlarda yükseliş yaşanmıştı.

Petrol fiyatlarının teknik analizinde ise 68,23 ile 68,45 dolar aralığının direnç, 67,79 ile 68,01 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği analistler tarafından ifade ediliyor.

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