Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alımını Durdurdu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu ve Giresun’da fındık alımı gerçekleştirerek üreticilerin özel sektör elinde mağdur olmasını engellemeye çalışıyordu. Bir müddettir alımların yavaşlamış olduğunu belirten üreticiler son günlerde TMO’nun alımı tamamen durdurduğunu görünce şaşırdı. Konu ile ilgili Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan açıklamalarda bulundu.

TMO’ya Talep Kalmadı

Soydan üreticinin elindeki fındığın para etmemesinin ürünü erken zamanda elinden çıkarmasına neden olduğunu belirterek vatandaşın borçlarını bile ödeyemeden sezonu kapattığını ifade etti. Bu sene serbest piyasada 50 randıman fındığın 9 liradan alıcı bulduğunu dile getiren Soydan TMO’nun ise en düşük 10 liradan alım gerçekleştirdiğini açıkladı. TMO’nun alımları durdurmasında en önemli nedenlerden birinin depolarda yer alan mevcut fındığın kalitesinin korunabilmesi olduğunu ifade eden Soydan kurumun şu anda fındıkları daha yüksek kalitedeki depolara nakletmek ve boşa çıkmış olan depoları temizlemek için alımlarına ara verdiğini söyledi. TMO’nun üreticiden gelen talep ile ilerleyen günlerde yeniden alıma başlayabileceğini açıklayan Soydan üreticinin elinde fındık kalmadığını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Alan Bazlı Gelir Desteği Başvuruları Sona Erdi

Fındık üreticilerine yapılan alan bazlı gelir desteği için başvuru sürecinin yeni yıl ile sona erdiğini belirten Soydan sadece Ordu ilimizde bu destekten yararlanmak isteyen 121 bin üreticinin müracaat ettiğini ifade etti. Soydan müracaat eden 121 bin Ordulu fındık üreticisine 300 milyon lira civarında destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.