Esnaf Ve Sanatlara Müjde! O Ücretler Değişmedi
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Esnaf Ve Sanatlara Müjde! O Ücretler Değişmedi


Esnaf Ve Sanatlara Müjde! O Ücretler Değişmedi
Esnaf Ve Sanatlara Müjde! O Ücretler Değişmedi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-04 Saat: 10:47:01
Anasayfa Eko Gündem Esnaf Ve Sanatlara Müjde! O Ücretler Değişmedi

Esnaf ve sanatkarları yakından ilgilen haberi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verdi. Buna göre sanatkar ve esnafların kayıt ücretlerinde ve yıllık aidatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Esnaf ve sanatkarları yakından ilgilen haberi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verdi. Buna göre sanatkar ve esnafların kayıt ücretlerinde ve yıllık aidatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Esnaf ve sanatkarlara bu yıl kayıt olacaklar geçen yılın tarifesi üzerinden kayıt ücreti ödeyecek. Bunun yanında oda üyeleri yıllık aidatları da aynı şekilde 2017 yılı oranlarıyla ödeyecek.

Esnaf Ve Sanatkarlar Geçen Yılın Tarifesinden Kayıt Olacak

Kısa adı TESK olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, 2018 yılında alınacak kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar hakkında karar verdi. İlgili düzenleme ‘Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ başlığı altında yapıldı. Söz konusu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu.

Yeni Yılda Aidat ve Kayıt Ücretleri Asgari Ücretin Yüzde 10’u Kadar Olacak

TESK tarafından yönetmelikte yapılan düzenleme, esnaf ve sanatkarların 2018 yılında ödeyecekleri yıllık aidatları ve kayıt ücretlerini kapsadı. Düzenleme geçen yıl geçerli olan tarifenin, 2018 yılının son gününe kadar geçerli olacağını kaydetti. Tarifeye göre üyelerin TESK’e yapacağı yıllık aidat ödemesi asgari ücretin onda birinden az olamayacak. Kayıt ücreti de yine asgari ücretin yüzde 10’nu olarak uygulanacak. Söz konusu oranlar il, ilçe, meslek grupları ve üçüncü grup odalarda geçerli olacak. Yüzde on olan kayıt ve yıllık aidat ücretleri, 2018 yılı için tespit edilen asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak. Bu aidatlar geçerliliğini 31 Aralık 2018 tarihine kadar koruyacak.

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