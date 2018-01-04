Borsa Güne - 04.01.2018 Sakin Başladı!
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Borsa Güne - 04.01.2018 Sakin Başladı!


Borsa Güne - 04.01.2018 Sakin Başladı!
Borsa Güne - 04.01.2018 Sakin Başladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-04 Saat: 11:07:46
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Güne - 04.01.2018 Sakin Başladı!

Borsa İstanbul dünkü tarihi zirve ardından güne (04.01.2018) yatay bir seyirle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,01 artış kaydetti. Endeksin açılış puanı ise 116.068,60 oldu.

Borsa İstanbul dünkü tarihi zirve ardından güne (04.01.2018) yatay bir seyirle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,01 artış kaydetti. Endeksin açılış puanı ise 116.068,60 oldu.

BIST 100 Endeksinde Bugün!

BIST 100 endeksi haftanı dördüncü işlem gününe 16,45 puanlık artışla başladı. Dünü düşüşle kapatan holding endeksinin yüzde 0,08 oranında yükseldiği görüldü. Bugünün açılışında bankacılık endeksi herhangi değişim sergilemedi.

Borsa istanbul’da sektör endekslerinin gün başlangıcı incelendiğinde en iyi yükselişi elektrik yakaladı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,47 olarak ölçüldü. Sektör endeksleri arasında en fazla düşüşü menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı. Düşüş yüzde 0,54’ü buldu.

Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Borsa İstanbul dün tarihi anlara tanıklık etti. BIST 100 endeksi TÜİK’in enflasyon açıklamasıyla birlikte yükselişe geçerek, 118.395 puan ile tarihi zirveyi gördü. Aralık ayı enflasyon oranıysa beklentilerin üzerinde çıktı. Borsanın buna rağmen yükseliş yönlü hareket etmesini yıllık enflasyondaki gerileme tetikledi. Bunun yanında endeks değerinin tüm zamanların en yüksek puanına ulaşmasında, enflasyondaki düşüşün 2018 yılının birinci çeyreğinde devam edeceği öngörüsü etkili oldu.

Analistler dünkü tarihi zirveyi direnç noktası olarak nitelendirdi. 118.395 puan ardından Borsa İstanbul’daki kar satışları arttı. Gün sonu ise düşüş yönlü olarak yapıldı. BIST 100 endeksi dünkü kapanışı, 2 Ocak tarihine kıyasla yüzde 1,25 oranında gerilemeyle tamamladı. Kapanıştaki puansa 116.052 oldu.

Piyasalar bugün yurtdışından gelecek haberleri yakından takip edecek. Yapılacak açıklamalar arasında ABD’nin özel sektör istihdamı ilk sırada yer alacak. Bunun yanında takip edilecekler arasında hizmet sektörü PMI verileri de bulunuyor. 

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