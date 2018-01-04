Aralık Ayında Elektrik Tüketimi Arttı! İthalat Düştü, İhracat Yüzde 126 Arttı

Türkiye Aralık ayında elektrik tüketimini artırdı. Artış geçen yılın Aralığına göre yüzde 1,72 olarak belirlendi. Tüketilen elektrik miktarı ise 25 milyar 594 milyon 402 bin kilovatsaate yükseldi. Elektrik tüketimi artış kaydetse de, ithal elektrik miktarı büyük oranda azaldı.

Elektrik Tüketimi 7 Aralıkta Zirveyi Gördü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan veriler dikkate alındığında ayında elektrik tüketimi 7 Aralık 2017 tarihinde en yüksek seviyeyi gördü. Bu tarihte Türkiye’nin elektrik tüketim miktarı 879 milyon 418 bin kilovatsaat olarak kayda alındı. Geçen ayın en az tüketimi ise yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde yapıldı. 31 Aralık 2017’de harcanan elektrik miktarı 701 milyon 818 bin kilovatsaatte kaldı.

Aralık ayı boyunca yurt genelinde harcanan elektrik miktarı, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,72 oranında artış kaydetti. Toplamdaki miktar 25 milyar 594 milyon 402 bin kilovatsaati buldu. Üretimdeki gelişmeler incelendiğinde Türkiye Aralık ayında üretimi yüzde 4,40 oranında artırdı. Üretilen elektrik miktarı 25 milyar 669 milyon 222 bin kilovatsaat olarak kaydedildi.

Üretimin Üçte Biri Doğalgaz Santrallerinden Geldi

Aralık ayında üretimin yüzde 35,1’lik bölümünü doğalgaz santralleri yaptı. Yüzde 18,17’lik bölümü ise ithal kömür santralleri gerçekleştirdi. Yerli kömür santralleri toplamdan yüzde 15,54’lük pay aldı. Yenilenebilir enerji dahilindeki elektrik üretiminde rüzgardan elde edilen elektrik yüzde 8,54’ü buldu. Kalan kısım ise güneş enerjisi, jeotermal kaynaklar ve biyokütle gibi kaynaklardan elde edildi.

Aralık Ayında Elektrik İthalatı Ciddi Oranda Geriledi

2017 yılının aralık ayında Türkiye elektrik ithalatını azalttı. İthalattaki gerileme geçen yılın Aralığına kıyasla yüzde 67,32 gibi yüksek bir oranda oldu. İthal elektrik miktarı ise 232 milyon 679 bin kilovatsaat olarak kayda geçti. Bir önceki yılın aynı ayında ithal edilen elektrik miktarı 711 milyon 997 bin kilovatsaat olarak kaydedilmişti.

Türkiye’nin aralık ayı ihracatı ciddi bir artış kaydederek 307 milyon 500 bin kilovatsaate kadar çıktı. Bu miktar bir önceki yıla kıyasla artışın yüzde 126’yı bulduğunu gösterdi.