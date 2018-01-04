Loomis Türkiye Büyümeye Devam Ediyor
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Loomis Türkiye Büyümeye Devam Ediyor


Loomis Türkiye Büyümeye Devam Ediyor
Loomis Türkiye Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-04 Saat: 11:42:52
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Nakit ve değerli mal taşımacılığı yapan Loomis Türkiye 2017 yılında sağlıklı bir şekilde büyüme hedeflerine ulaştı.

Her yıl düzenli bir şekilde şube sayısını, işlem sayısını, kadrosunu, hizmet verdiği müşteri sayısını, işlem hacmini ciddi oranlarda arttıran Loomis Türkiye; ülkemizde yüksek güvenli değerli emtia taşımacılığı dendiğinde ilk akla gelen isim oluyor. Yüzde yüz sigortalı değerli emtia transfer, tasnifleme ve kasalama hizmeti sunan Loomis Türkiye; çalışmalarını çok uygun fiyatlar eşliğinde, en ekonomik şekilde gerçekleştirmesiyle de ayrıca dikkat çekiyor.

Loomis Türkiye’nin yeni başarıya imza attığını hatırlatan Yiğit Gürçay “Kuyumculuk sektörü, bankacılık ve perakende alanında ciddi sayıda artan işlem hacmimize karşın operasyonlarımızı en verimli şekilde yöneterek ayda 300 bin noktaya hizmet veriyoruz. Şu an itibariyle 40 şubemizle, 1000’e yakın personelimizle her yıl çok büyük yatırımlar yaparak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Loomis Türkiye’nin yurtdışı değerli emtia transferlerindeki başarılarıyla diğer ülkelerdeki Loomis ofislerinin de ülkeler arası hizmet sunmaya başladığını belirten Gürçay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda ihracat yapan kuyumcularımızın bir çoğu Loomis ile ülkeler arası ticaretlerini sıfır risk eşliğinde gerçekleştiriyorlar. Müşteri memnuniyetinde markamız çok başarılı. Son dönemde çek, senet gibi değerli evrak taşımacılığında da artan bir potansiyelimiz var. Bankaların şubeleri arasında ve uluslararası para transferlerinde çalışmalarımız artıyor. Özellikle Loomis’in global sigorta yelpazesi altında müşterilerimizin uluslararası sigorta şirketlerinden aldıkları sigorta fiyatlarından daha uygun fiyatlar alabiliyoruz. Bu da bizim maliyetlerimizi aşağıya çekiyor ve onlara makul fiyatlar eşliğinde hizmet sunmamıza imkan tanıyor. Loomis Türkiye; büyümeye devam ediyor. Yakın zaman içinde ülkemizin her şehrinde ofisimizin olmasını planlıyoruz. Kuyumculuk ve perakende sektörleri; bizim lokomotiflerimiz. Bu sektörlerin markalarına, yüksek kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda sunmaya devam etmeyi planlıyoruz.”

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