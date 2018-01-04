Trabzon Limanı’nda Halka Arz Heyecanı Başladı
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Trabzon Limanı’nda Halka Arz Heyecanı Başladı


Trabzon Limanı’nda Halka Arz Heyecanı Başladı
Trabzon Limanı’nda Halka Arz Heyecanı Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-04 Saat: 11:58:44
Anasayfa Borsa&Finans Trabzon Limanı’nda Halka Arz Heyecanı Başladı

Albayrak Grubu tarafından işletilen Trabzon Limanı halka arz için geri sayıma başladı. Arzın gerçekleşmesi ardından sermayenin yüzde 30’luk bölümü Borsa İstanbul’a giriş yapacak.

Albayrak Grubu tarafından işletilen Trabzon Limanı halka arz için geri sayıma başladı. Arzın gerçekleşmesi ardından sermayenin yüzde 30’luk bölümü Borsa İstanbul’a giriş yapacak.

Trabzon Limanı’nın Yüzde 30’u Halka Arz Edilecek

Stratejik konumuyla dikkat çeken Trabzon Limanı’nda nefesler halka arz için tutuldu. Halka arzın önderliğini Deniz Yatırım yapacak. Arzın yapılması sonrasında Trabzon Limanı Borsa İstanbul dahilinde işlem görmeye başlayacak. Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketinin sermayesi 21 milyon lira olarak kaydedilirken, arz edilecek bölüm bu semeye tutarının yüzde 30’u olacak.

Trabzon Limanı’nın halka arz edilmesi için detayların görüşüleceği toplantıda, limanın genel müdürlüğünü yapmakta olan Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım’ın genel müdürlük görevini yürütmekte olan Melih Akosman hazır bulunacak. Trabzon Limanı bölgenin en büyük limanı konumunda bulunurken, halka arz limanın önemini artıracak.

İpek Yolunun Kilit Noktası

Trabzon Limanı Uzakdoğu ülkeleriyle Avrupalı ülkeler arasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Eski hareketli günlerine geri dönen İpek Yolu güzergahının kapısı olarak adlandırılan limanın işletmeciliğini ise Albayrak Grubu yapıyor. Grubun limanı işletme hakkı ise 2033 yılında sona eriyor. Trabzon Limanı arzın kesinleşmesi ardından talep toplamaya bu yıl başlayacak. Yapılan açıklamaya göre Trabzon Limanı Borsa İstanbul’a Deniz Yatırım’ın liderliğinde giriş yapacak. Halka arzda hisse başına belirlenen fiyatsa 15 lira 50 kuruş olacak.

50 Pay Alana Bir Pay Hediye!

Deniz Yatırım talep toplamada küçük yatırımcıya güzel jestler yapacak. Küçük yatırımcının 50 ve üzerinde hisse alımı yapması halinde 1 pay ücretsiz olarak yatırımcıya aktarılacak. Bunların yanında halka arzın büyüklüğü 97 milyon lirayı bulacak. 

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