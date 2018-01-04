ANFAŞ Food Product TPF Üye Kampına Ev Sahibi Olacak

Perakende sektörünün önemli ve büyük çatı örgütü konumunda olan TPF, bu yıl 25'inci kez kapılarını aralayacak olan ANFAŞ Uluslararası Food Product'a çıkarma yapacak. Perakende sektörünün büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarını sürdüren TPF, Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın üyesi ile organizasyona katılacak.

Sektörün en kapsamlı gıda ve içecek fuarı olmasının yanı sıra ülkeler arasındaki ticaret hacmini de güçlendirmeyi hedefleyen ANFAŞ Uluslararası Food Product'ta TPF üyeleri, fuar alanında oluşturulacak B2B alanda katılımcı firmalar ile bir araya gelecek. Avrupa'da 15 milyar Euro’luk pazarı temsil eden ve kuruluş çalışmaları tamamlanan Avrupa Türk Perakendeciler Birliği'nden 40'a yakın şirket temsilcisi de organizasyona katılacak.

2018 Hedefleri Belirlenecek

Organizasyonla eş zamanlı olarak TPF üye kampı da düzenlenecek. Toplam market grupları içerisinde istihdam payını yüzde 40'a, satış payını yüzde 35,3'e, toplam gıdadaki satış payını ise yüzde 9,8'e çıkaran TPF üyeleri, zorlu geçen 2017 yılını değerlendirerek, sektör sorunlarını masaya yatırıp; 2018 yılı hedeflerini belirleyecek.

Organizasyonun yeni iş ağı, yeni pazarlara açılma ve sektörün yeni hedeflerini belirlemek adına hayli önemli olduğunu belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilekşöyle konuştu; "Federasyon olarak geride bıraktığımız 12 yılda olduğu gibi, belirlediğimiz hedeflerimizin peşinden koşuyoruz. Bu hedeflerden ilki Türkiye'ye; sektörümüze değer katmak. İkincisi ise 3 bin 500'e yakın satış noktamızda müşterilerimize kaliteli ürünleri uygun fiyata buluşturmak. Bu önemli hedeflere ulaşabilmemiz, sürdürülebilir büyüme elde edebilmemiz için iş birliklerimizi artırmalı, var olan ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bulgaristan'a, Çin'den Hindistan'a, Kırgızistan'dan Mısır, Taylan, Kuveyt ve Yemen'e kadar binlerce sektör profesyonelini aynı çatı altında toplayacak organizasyona geniş bir katılım kararı aldık. Organizasyon süresince gerçekleştireceğimiz ikili görüşmeler, eş zamanlı olarak üye toplantımız ile 2018 yılının stratejilerini belirleyeceğiz."