Hitachi Vantara Ankara Bölge Satış Müdürü Değişti
Advert Advert Advert


Hitachi Vantara Ankara Bölge Satış Müdürü Değişti


Hitachi Vantara Ankara Bölge Satış Müdürü Değişti
Hitachi Vantara Ankara Bölge Satış Müdürü Değişti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-04 Saat: 12:00:19
Anasayfa Şirketler Hitachi Vantara Ankara Bölge Satış Müdürü Değişti

Veri yönetimine akıllı çözümler sunan Hitachi Vantara Türkiye Ankara Bölge Satış Müdürlüğüne Engin Önay atanarak görev değişikliğine gidildi.

Veri odaklı yaklaşımıyla iş dünyasına inovatif çözümler sağlayan Hitachi Vantara’nın yeni Ankara Bölge Satış Müdürü bilişim sektörünün deneyimli çalışanlarından Engin Önay oldu. Daha önce Hewlett Packard, Fujitsu, SAP gibi şirketlerde çalışan Önay, ocak ayı itibariyle Hitachi Vantara’nın Ankara bölge satış ekibine liderlik edecek.

Teknoloji alanındaki 15 yıllık iş tecrübesiyle başarılı projelere imza atan Önay, bilişim teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla Hitachi Vantara’nın Ankara bölgesindeki büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli bir rol üstlenecek.

Engin Önay, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmasının ardından profesyonel iş hayatına 2002 yılında Turcom A.Ş’de satış yetkilisi olarak başladı. 2005-2012 yılları arasında Forte Teknoloji, Servus, HP, Fujitsu gibi sektörün öncü firmalarında satış direktörlüğü ve bölge müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Yazılım sektörünün lider şirketlerinden SAP’de kamu ve eğitim sektörlerinden sorumlu bölge satış sorumlusu olarak da görev alan Önay, daha sonra İntron A.Ş’de genel müdür yardımcılığı rolünü üstlendi. Hitachi Vantara Türkiye ekibine katılmadan önce Ankaref A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak çalışan Engin Önay, iş zekası, analitik ve IoT alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

hitachi vantara ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir
Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir
Esnaf Ve Sanatkarlara Müjde! O Ücretler Değişmedi
Esnaf Ve Sanatkarlara Müjde! O Ücretler Değişmedi