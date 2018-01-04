Toptalent.co Yenilemeye Gitti

“İşveren Markası Profilleri”, şirkete ait bilgilerin yanı sıra ofis fotoğrafları, videoları ve çalışan testimonialları ile yeteneklerin şirketleri daha yakından tanıyarak başvuru yapmasına imkan sağlıyor. Böylece yetenekler bilinçli tercihler yaparken, şirketler de nitelikli başvuruları tek bir platformdan edinme fırsatını yakalıyor.

Toptalent.co’nun yeni sunduğu bir diğer özellik olan “Talent Manager“ sayesinde ise şirketler arka plandan yetenekleri takip edebiliyor ve seçtikleri kriterlere göre sıralayarak yetenek havuzunda toplayabiliyor. Bunun yanında yeteneklere bildirim gönderimi gibi uygulamalarla yeteneklerle her an iletişimde kalabiliyor.

Her yıl 3 milyon profesyonel, genç profesyonel ve yeni mezunu ağırlayan toptalent.co, işe alım programları, networking buluşmaları gibi yeni işe alım yöntemlerini kullanıyor. Yenilikçi uygulamalarla, şirketlerin yeteneklere erişme ve onları önden keşfetme konusunda insan kaynakları ekosistemini dönüştürecek uygulamaları hayata geçiren toptalent.co, çok yakında Android ve IOS uygulamalarının da lansmanını yapacak.