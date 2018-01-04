Ankaralılar Müjde! 2018’de Ulaşıma Zam Yok, Suya İndirim Yolda
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Ankaralılar Müjde! 2018’de Ulaşıma Zam Yok, Suya İndirim Yolda


Ankaralılar Müjde! 2018’de Ulaşıma Zam Yok, Suya İndirim Yolda
Ankaralılar Müjde! 2018’de Ulaşıma Zam Yok, Suya İndirim Yolda Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-04 Saat: 12:32:34
Anasayfa Eko Gündem Ankaralılar Müjde! 2018’de Ulaşıma Zam Yok, Suya İndirim Yolda

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığını yapmakta olan Mustafa Tuna, 2018’de Başkentte ulaşıma zam yapılamayacağını müjdeledi. Suya indirimin söz konusu olabileceğinin de sinyallerini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığını yapmakta olan Mustafa Tuna, 2018’de Başkentte ulaşıma zam yapılamayacağını müjdeledi. Suya indirimin söz konusu olabileceğinin de sinyallerini verdi.

Ankaralılar Dikkat! Başkan Açıkladı

Bir televizyon programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıları yakından ilgilendiren bir açıklamayı yaptı. Başkan Mustafa Tuna, bu yıl Başkentteki ulaşıma zam yapılmayacağını müjdeledi. Bunun yanında suya indirim yapılacağının da sinyallerini veren ifadeler kullandı. Tuna konuyla ilgili imarlara işaret ederek, merkez ilçeler dahilinde suya indirim planladıklarını ifade etti.

Ulaşıma bu yıl zam yapılmayacağını duyan Ankaralılar alınan kararın yerinde olduğunu ve karardan memnun olduklarını belirtti. Özellikle öğrenciler bu haberi sevinçle karşıladı. Vatandaşlar şimdiden suya yapılacak indirimi ve indirimin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

Uluslararası Fuar Alanı Heyet Görüşmesi

Tuna bu açıklamalar yanında Uluslararası Fuar Alanı hakkında da bazı bilgiler aktardı. Konunun geçtiğimiz hafta ilgili heyetle masaya yatırıldığını belirterek, Başbakan Binali Yıldırım’ında toplantıya katıldığını aktardı. Heyetle yapılan görüşmenin detaylarını açıklayarak, Uluslararası Fuar Alanı için yer konusunun artık tartışılmaması gerektiğini; bu konunun hala tartışılıyor olmasının söz konusu alanın yapılmak istenmediğine işaret ettiğini belirtti. Bu düşüncelerini heyete de ifade ettiğini aktardı. Tuna, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletileceğini dile getirerek, alan noktasında sorunların geride kaldığını da sözlerine ekledi.

Ankapark Projesinde Sona Yaklaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankapark’ın yüzde 90 gibi büyük bir bölümünün tamamlandığını da dile getirdi. Ankapark’ın başkente yeni bir nefes kazandıracağını, her yıl binlerce turist çekeceğini ve Ankaralılara yeni bir yaşam alanı oluşturacağını da sözlerine ekledi. 

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