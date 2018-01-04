Sinemia Yeni Yatırımları İle Dikkat Çekiyor
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Sinemia Yeni Yatırımları İle Dikkat Çekiyor


Sinemia Yeni Yatırımları İle Dikkat Çekiyor
Sinemia Yeni Yatırımları İle Dikkat Çekiyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-04 Saat: 12:22:23
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Özel sinema kulübü olarak bilinen Sinemia 2019 yılına kadar olan hedeflerini açıkladı. 18 aylık süreçte toplam 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedeflediğini belirtti.

Özel Sinema Kulübü Sinemia, 2018 yılı içerisinde ABD’de alacağı Seri A yatırımı öncesinde Türkiye’den mevcut ve yeni yatırımcıların katıldığı bir köprü yatırım aldı. Hasan Aslanoba, Sankonline, Mete Karayel ve İstanbul Startup Angels üyelerinden Burak Örücü, Ali Çebi, Hande Enes ve Sunvest bu turun yatırımcıları oldu. Bu turla birlikte ilk kez Sankonline, Hande Enes ve Sunvest, Sinemia yatırımcıları arasında yer aldı. Sinemia bu yatırım ile ABD pazarındaki büyümesini hızlandırmaya odaklanacak ve 2018 içerisinde Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri Hong Kong ve Singapur’un da olduğu 6 yeni pazara açılacak.

Sadece ABD Pazarında 6 Aydan Kısa Sürede 1 Milyon Dolar Gelir Seviyesine Ulaştı

Özel Sinema Kulübü Sinemia, iki seneden kısa bir zaman içerisinde Türkiye sınırlarını aşarak global bir marka olma yolunda hızlı adımlar atmaya başlamıştı. 2016’da iş modelini İngiltere’de hayata geçiren ve farklı pazarlarda başarı yakalayacağını gören ekip, geçtiğimiz yıl 500 Startups ve Revo Capital’den aldığı 5,5 milyon TL’lik yatırımın ardından ABD pazarına hızlı bir giriş yaptı. 2017 Temmuz ayının başında sinema bileti üyelik sistemi ABD’de kullanılmaya başlanan Sinemia, Türkiye’de satışa başladığı 1 yılın sonunda ulaştığı hacme, orada yalnızca 4 haftada ulaşmıştı. 2017 sonu rakamlarına bakıldığında, Sinemia, ABD pazarına 6 aydan kısa bir süre önce giriş yapmasına rağmen, sadece ABD operasyonlarının 1 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaştığını açıkladı.

18 Ayda Toplam 50 Milyon Dolarlık Yatırım Almayı Hedefliyor

Yeni yatırımı ve gelecek hedeflerini değerlendiren Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, “ABD 246 milyon seyircinin bulunduğu ve 11 milyar dolarlık hasılatın yapıldığı, dünyanın en önemli sinema pazarı. ABD’de hızlı büyüme ile 2018 için belirlediğimiz hedefleri 2017’nin sonunda geçmeyi başardık. Bugün Sinemia ile Türkiye, İngiltere ve ABD’de toplamda ayda 5 milyon tekil sinema severe ulaşıyoruz. Bu hızlı büyüme ve aldığımız yeni yatırımlar, 2018’de bizi daha da cesur hedefler koymaya teşvik ediyor. 2018 ortasında toplam 9 ülkede aktif olacağız. Sinema alanında yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Bugünkü büyüme planlarımıza göre 2019 yılı ortasına kadar toplamda 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyoruz” dedi.

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