Teksan Jeneratör Hızlı Desteği ve Hizmetiyle Dikkat Çekiyor

Türkiye’nin yanı sıra 120’yi aşkın ülkede sağlık, finans, enerji, savunma, inşaat, telekomünikasyon, perakende, turizm gibi farklı sektörlerdeki müşterilerine hizmet veren Teksan Jeneratör, ürünlerinin bakım ve kontrollerini gerçekleştirmek üzere güçlü bir satış sonrası servis ağına sahip. Konusunda uzman teknik servis ekibi ile yurtiçinde yılda 40 bini aşkın noktaya hizmet götüren Teksan, farklı ülkelerdeki müşterilerinin servis taleplerine de İstanbul’daki merkezinden yanıt veriyor. Projeye özel çözümler geliştirme konusunda uzman olan Teksan Jeneratör, aynı yaklaşımı satış sonrası hizmetlerde de sürdürüyor.

Uzun Ömürlü Bir Yatırım İçin Periyodik Bakım ve Orijinal Yedek Parça Önemli…

Kesintisiz enerji sağlamada en önemli ekipman olan jeneratörlerin daha uzun ömürlü olması için periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Periyodik bakımların uzman ekiplerce yapılması ve parça değişimlerinde orijinal ekipmanların kullanılması kritik bir öneme sahip. Teksan Jeneratör uzman teknik servis kadrosu ve güçlü orijinal yedek parça stoğu ile müşterilerinin yatırımına değer katıyor.

Teksan Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemiyle Hem Zamandan Hem Servis Maliyetlerinden Tasarruf Sağlıyor

Teknolojik inovasyonlarda öncü olan Teksan, mesafeleri ortadan kaldıran uzaktan izleme sistemi ile ister Türkiye’de, isterse Nepal’de olsun jeneratör çalışma ve performans verilerini anlık olarak takip edebiliyor. GSM ve internet teknolojileriyle desteklenen Teksan Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemi, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde sadece masaüstü bilgisayarlardan değil dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden jeneratörlerinizi test edilebiliyor, uzaktan çalıştırıp durdurulabiliyor ve arıza tespiti ile arıza olay kayıtları incelemesi yapılabiliyor. Teknik ekiplerin sahaya gitmelerine gerek kalmadan sorunların daha kısa sürede giderilmesine imkan sağlıyan bu sistem jeneratörlerin onarım ve servis maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

Projeye ve Müşteriye Özel Satış Sonrası Hizmet Paketleri Sunuyor

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda sadece periyodik bakım ve yedek parça desteği değil aynı zamanda ücretsiz güç ve yer tespiti, teknik destek ve danışmanlık, montaj ve demontaj ile acil çağrı çözümleri sunan Teksan Jeneratör, sahip olduğu Türkiye’nin en yüksek kapasiteli motor revizyon atölyesi ve deneyimli teknik ekibi ile farklı motor tip ve markalarına yönelik yenileme, revizyon ve modifikasyon çözümleriyle de hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk yerli Senkronizasyon Sistemini üreten şirket, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda standart jeneratörlerin senkron ve otomatik jeneratör dönüşümlerini yapabiliyor. Ayrıca kabin değişimi ve yenilemesi ile boyama gibi çözümler de getirebiliyor.

Müşterilerin jeneratör alırken kalitesi ve fiyatı kadar satış sonrası hizmetlerdeki yetkinliğini de dikkate aldığını belirten Teksan Jeneratör Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata Erduran şunları söyledi: “Günümüzde müşteriler bir ürünü alacağı zaman ürünün kalitesi kadar satış sonrası hizmetlerdeki uzmanlığı ve hızına da dikkat ediyor. İyi bir satış sonrası ekibi ve yaygın bir hizmet ağına sahip firmalar bu konuda fark yaratarak rakiplerinin arasından sıyrılıyor. Teksan Jeneratör olarak 9 Bölge Müdürlüğümüz, 20’ye yakın bayimiz ve deneyimli ekibimizle yıllık 40 bin noktaya servis verebiliyoruz. Ürün kalitemiz kadar satış sonrası hizmetlerdeki uzmanlığımız sayesinde tercih ediliyoruz. En önemli özelliklerimizden biri de ulaşılabilir bir marka olmamız. Müşterilerimiz 7/24 bize ulaşarak istek ve sorunlarını paylaşabiliyorlar. İlgili ekibimiz en kısa sürede soruna müdahale ederek çözüm getiriyor.”

Jeneratörlerde en sık karşılaşılan arızaların bakımlarının düzenli olarak yapılmamasından kaynaklandığına da dikkat çeken Elif Ata Erduran, Bölge Müdürlükleri, bayileri ve müşterilerine yönelik eğitimler düzenlediklerini ve bu eğitimler sayesinde arızaların büyük oranda önüne geçildiğini söyledi.