Elektronik Güvenlik Pazarı Yeni Yılda Akıllı Teknolojileri Kullanacak

Bugün Türkiye’de 1 milyar dolar büyüklüğe yaklaştığı tahmin edilen elektronik güvenlik sistemleri pazarı, hızla büyümesini sürdürüyor. Pazar lideri Pronet’in paylaştığı bilgiye göre, alarm izleme merkezi hizmetinden Türkiye’de yaklaşık 400.000 ev ve işyeri faydalanıyor. Yılda 8 bin vaka bu merkezler tarafından önleniyor. Elektronik güvenlik sistemleri, hırsızlığa ek olarak, su baskınından yangına, panik ve acil sağlık durumlarından gaz kaçağına, pek çok farklı nitelikteki vakaya karşı koruma sağlıyor.

Her Zamankinden Daha Güvenli ve Kullanıcı Dostu

Pronet’in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, özellikle 2017’de elektronik güvenlik sistemlerine yönelik algının tüketici nezdinde değişmeye başladığının altını çizdi: “Şehir yaşamında, bir yandan artan güvenlik risklerine karşı önlem almak istiyoruz; bir yandan da kişisel yaşam senaryolarımıza göre güvenlik çözümlerimizi şekillendirebilme ihtiyacı duyuyoruz. Elektronik güvenlik sistemleri artık akıllı teknolojiler sayesinde bize bu imkanları tanıyor. Akıllı Güvenlik Çözümleri sayesinde alarm sisteminizi uzaktan kontrol edilebiliyorsunuz. Sisteme farklı yan ürünler ekleyerek kapı zilinizden kilidinize, kombinizden prizinize kadar pek çok farklı noktayı orada olmasanız da yönetebiliyorsunuz. Üstelik bu sistemlerin kablosuz şekilde kurulmaya başlanması, dokunmatik panellerin kullanıma girmesi, GPRS iletişiminin yaygınlaşması gibi teknolojik yeniliklerle de, bu kategorideki sistemler her zamankinden daha güvenli ve kullanıcı dostu hale geliyor.”

Akıllı Çözümlerin Kullanım Oranlarında Yüzde 100’lük Artış

Akıllı güvenlik sistemlerinin kullanım oranlarındaki değişime dikkat çeken Habip, Pronet verilerinin sektördeki gelişime ışık tuttuğunu belirtti: Elektronik alarm sisteminin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan, tek panel üzerinden daha güvenli ve daha kullanışlı bir deneyim sunan Pronet Plus’ı tercih eden kullanıcı sayımız son bir yılda yüzde 60 arttı. Akıllı ürün ailemizdeki Akıllı Zil, Akıllı Kilit, Akıllı Termostat gibi çözümlerin kullanım oranlarında ise ortalama yüzde 100’lük bir artış söz konusu.”

“Lüks Değil, İhtiyaç” Algısı Yerleşiyor

Habip, tüketicilerin güvenlik sistemlerinin bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğu konusunda farkındalıklarının yükseldiğini de söyledi: “Güvenlik olgusu, artık hayatımızın bir parçası. Evinde güvenlik sistemi kullanmasa bile, herkese açık ücretsiz Panik Butonu Uygulamamızı akıllı telefonlarına indiren ve kullanan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor.

“Otomasyon” Vaadi Şehirli Kullanıcılar İçin Cezbedici

Habip, pazardaki değişimin süreceğini söyledi: “Akıllı teknolojilerle bütünleşen elektronik güvenlik sistemleri, günü yoğunluk içinde geçen şehirli insanın, hayatındaki pek çok konuyu otomasyona bağlayabilmesini mümkün kılıyor. Anahtar taşımak zorunda olmadan kapısını akıllı telefonundaki uygulama üzerinden kilitleyebilmek, alarmını dilediği zaman uzaktan da olsa açıp kapatabilmek, evinin ısısını akıllı termostatlar sayesinde her an ayarlayıp enerji tasarrufu yapabilmek gibi sayısız fayda sayabiliriz. Hayatı kolaylaştıran tüm bu imkanlar, kullanıcıların sektörümüze olan ilgisinin artarak sürmesini sağlayacak.”