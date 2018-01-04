Kuş Gribi İran’a Yumurta İhracatını Artırdı! 2 Bin Tır Yumurta Yola Çıkacak

İran kuş gribi vakasıyla mücadele ederken, Türkiye’den yumurta talep etti. YUM-BİR İran’a yumurta ihracatına başladı. Haftalık bazda gönderilen yumurta ise 50 tırı buluyor.

İran Kuş Gribiyle Mücadele Ediyor

İran’da baş gösteren kuş gribi, ülkedeki yumurta fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ülkedeki yumurta fiyatları ciddi oranda zamlandı. Yaşananlar ardından İran Büyükelçiliği Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanını arayarak, yardım talep etti. Birlik yardım talebine olumlu yanıt vererek, komşu ülkeye yumurta ihraç etmeye başladı.

Yumurta İhracatı 2 Haftadır Devam Ediyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan Hasan Konya, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Konya, kendilerini İran Büyükelçiliği’nin aradığını ve yumurta ihracatının artmasını talep ettiklerini ifade etti. İran’a yönelik ihracatın yaklaşık 2 hafta önce başladığını söyleyerek, Bakanlığın ihracat noktasında kendilerine destek olduğunu aktardı.

Fiyatlar 3 Katına Yükseldi

İran’daki toplam tavuk sayısının yüzde 70’i itlaf edildiğinin altını çizen Konya, ülkedeki üretimin düştüğünü ve buna bağlı olarak fiyatların çok yükseldiğini aktardı. Türkiye’nin ihracatı ardından fiyatların normalleşme sürecine girmesini beklediklerini dile getirerek, İran’da şu anda fiyatların eskisine göre 3 kat fazla olduğuna değindi.

Hedef 2 Bin Tır Dolusu Yumurta

“Yapılan ihracatta fiyatlar 26 ile 27 dolar arasında değişiyor. Şimdilik haftalık ihracatımız 50 tır olarak gerçekleşiyor. Planladığımız ihracatsa 2 bin tırı bulacak” şeklinde konuşan Konya, Irak dahil bölge ülkelerine yönelik ihracatın 2018’de artış kaydedeceğini ifade etti. Konya açıklamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlık yetkilileri ile Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi Bakanlığı yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İran’daki yumurta krizininse en az 5 ay devam etmesi bekleniyor.