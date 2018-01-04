Ofis Projeleri İle Düzenli Yatırım İmkanı Yakalayabilirsiniz

Yatırım aracı olarak son zamanlarda ofis projelerine olan ilginin daha fazla olduğunu kaydeden Zafer Yıldırım, ofis projelerinin bu anlamda konut projelerinin önüne geçtiğine vurgu yaptı. Yönelinen markalı ofis projelerinin konut projelerine göre daha avantajlı olduğunun altını çizen

Yıldırım “Konut iyi bir yatırım aracı olmasına rağmen, kira getirisi, kar etme oranları düşünüldüğünde; ofis projelerinin bir tık gerisinde kaldığını görüyoruz. Kira geliri alma ve yatırımlarınızı bu yönde yapma amacınız varsa önceliğinizin ofis projesi olmalı. Ofis kiracısı, bir iş sahibi olduğu ve işini devam ettirmek mecburiyetinde olduğu için genelde ödemesini düzenli yapar.”

‘Ofisler, Düzenli Kira Getirisi Sağlıyor’

Ofis projelerinin kira getirisinin daha düzenli olduğuna dair açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım “ Aldığınız konut projesini kiraya verirken dört duvar olması yeterlidir ancak; ofis sahibi ofisini en güzel şekilde tasarlamak, bakım ve onarım masraflarını üstlenmek mecburiyetindedir. Bu sahip olduğunuz ve kiraya verdiğiniz ofisinizin hem değerini artırır, hem de uzun vadede değer kaybetmesini engeller. Konut kiracısı ise öyle değildir. Kiracı istemese bile oturduğu konutu yıpratır. Konutta kiracı çıktıktan sonra evin ciddi bir şekilde elden geçirilmesi gerekir” açıklamasında bulundu. Ciddi krediler ile alınan konutun hemen kiraya verilmeme riskinin de bulunduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım “Ancak ofislerde durum tam tersi, ofisler teslim alınır alınmaz kiracısına gerçek değerinden teslim edilebiliyor ve bu sayede bir anlamda kira getirisi ile kendi kredisini kendisi ödüyor. Yatırımcı, ödemelerin yükünü hissetmeden kıymetli bir yatırım yapmış oluyor” diye konuştu.

"Şubat 2018’e Kadar KDV Bizden"

“Ankara’da hayata geçen ofis projeleri geleceğin altın anahtarı konumunda” ifadelerini kullanan Zafer Yıldırım sözlerine şunları ekledi: “Küresel ve ülkesel gelişmelerin etkilerini yaşadığımız durağan bir yıl geçirdik. Bu durağanlık her sektörü olduğu gibi inşaat sektörüne de yansıdı. Türkiye inşaat sektörü temsilcileri olabildiğince bu durumu fiyatlarına yansıtmamaya çalıştı. Yaptığımız kampanyalarla biz de desteklemeye çalıştık. Türkiye ekonomisine destek sağlamak amacıyla kampanya çalışmalarına hız verdik. Ofis, dükkân, mağaza, ticari mallar artı KDV ile fiyatlandırıldığından, müşteri bir de ekstra KDV ödemek zorunda kalıyor. Bizim amacımız, çoğu şirketin ihtiyacı olan bu tür yapılarda vatandaşımızın cebinden çıkacak olan parayı azaltmak. Yüzde 18 KDV kısmını Şubat ayına kadar şirket bünyemizden karşılayarak başlattığımız kampanyayı yatırımcılarımıza sunarak karar verme sürecini hızlandırmış oluyoruz. Sektörümüzdeki canlanmayı desteklemek, satışların devamlılığını sağlamak, ticari alan alışverişini hızlandırmak ve ülkemize katma değer üretebilmek için böyle bir noktada taşın altına elimiz koymaya çalıştık.