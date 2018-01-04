İstanbul'un Bilindik Caddelerinin Ziyaretçileri Düşüşte!

Gayrimenkul danışmanlık şirketleri arasında bulunan Cushman & Wake İstanbul Alışveriş Caddeleri raporunun field, İstanbul'daki üç ana caddeyi inceleyerek yapmış olduğu İstanbul Alışveriş Caddeleri raporunun 4'üncüsünü yayımladı.

Yayımlanan rapor doğrultusunda, caddeler toplamında 2016 senesi içerisinde 52 kentsel dönüşüm faaliyeti yapıldığı ifade edilirken, 2017 senesi içerisinde bu rakamın 65'e yükseldiği ve yaya trafiğinde yaşanan azalmanın caddeleri etkilediği görüldü. Perakendede lokalleşmeyle yeme içme sektöründe ilginin çoğalmasına karşılık, 2016 senesi içerisinde boş olan 91 mağazanın, 43 adetinin kiraladığı ifade edildi.

2015 senesi içerisinde kiralam işlemi 112 olarak gerçekleşirken, 2016 senesinde bu rakam 105'e düştü. 2017 senesi içerisinde ise üç ana caddenin toplamındaki kiralama işleminin 109'a ulaştığı belirtildi.

Yayımlanan rapor doğrultusunda 2016 senesi içerisinde yapılan yeni kiralamaların yüzde 19'a denk gelen oranının yeme içme sektörüne ait olduğu bildirilirken, 2017 senesinde ise söz konusu oranın yüzde 23'e yükseldiği gözlemlendi. 2016 senesi içerisinde 141 mağaza toplamında hizmet veren uluslararası markaların sayısı, 2017 senesinde yüzde 7 oranında gerileme yaşayarak 132 seviyesine indi.

Bu Caddelerdeki Ziyaretçilerde Düşüş Görüldü

Bahsi geçen raporda ziyaretçi sayılarına da vurgu yapıldı. 2016 senesinde İstiklal Caddesi'nde hafta içleri günlük bazda 126 bin ziyaretçi seviyesine ulaşıldığı ifade edilirken, 2017 senesinde bu rakamın 122 bine gerilediği ortaya çıktı. Hafta sonunda görülen günlük ziyaretçilerin sayısı ise yine aynı bölgede 201 bin seviyesinden 179 bin seviyesine düştü.

Bağdat Caddesi'nde hafta içinde görülen günlük bazda ziyaretçilerin 2016 senesinde 33 bin olduğu belirtilirken, 2017 senesinde 24 bin seviyesine indiği tespit edildi. Hafta sonunda görülen ziyaretçilerin ise 56 bin seviyesinden 41 bin seviyesine gerilediği bildirildi.

Öte yandan Nişantaşı baz alınarak yapılan araştırmada ise hafta içinde görülen günlük bazdaki ziyaretçi sayısının aynı senelerdeki oranına bakıldığında 45 binden 37 bine düşüş yaptığı belirtilirken, hafta sonunda görülen ziyaretçi sayısının ise 46 bin seviyesinden 51 bin seviyesine yükseldiği belirtildi.