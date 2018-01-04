Bürotime 2017 Yılını Büyümeyle Tamamladı
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Bürotime 2017 Yılını Büyümeyle Tamamladı


Bürotime 2017 Yılını Büyümeyle Tamamladı
Bürotime 2017 Yılını Büyümeyle Tamamladı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-04 Saat: 13:30:51
Anasayfa Şirketler Bürotime 2017 Yılını Büyümeyle Tamamladı

Uluslararası alanda da adını sıklıkla duyuran Bürotime 2017 yılının değerlendirmesini yaptı. 2017 yılında şirketin yüzde 30 oranında büyüme sağladığı tespit edildi.

Ofis mobilyası sektörünün öncü markalarından Bürotime, 2017 yılında yüzde 30’luk bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Sektörde önemli bir pazar payı olan lider üretici, yurt dışı ağını da genişleterek, 3 farklı ülkede daha faaliyet göstermeye başladı. 2017 yılında ekonomi üzerinde baskı yaratan döviz dalgalanmalarından etkilenmediklerini belirten Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, başarılarını çalışanlarına, fabrikaya ve teknolojiye yaptıkları yatırımlara borçlu olduklarını ifade etti.

Yeni Mottomuz: “Başarı İçin Değer”

Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, başarının tabandan tavana yayıldığını ve eğer çalışanlar mutlu ise şirketin de gelişeceğine inandıklarını vurguluyor. “2017 yılında ilk olarak, revize yatırım kararı aldık. 5-10 milyon lira arası bir bütçe ile tesislerimizde yeniden yapılanma sürecine girdik. Ayrıca ihtiyaca göre ilave kadrolar oluşturduk ve istihdamımızı yüzde 20 oranında artırdık. İstihdamımızı artırırken, iş modellerimizi de gözden geçirdik. Akıllı iş yapmanın ve işe akıl katmanın gerekliliğine vurgu yaparak, sloganımızı ‘Başarı İçin Değer’ olarak değiştirdik” açıklamasında bulundu.

Çalışana, Altyapıya, Teknolojiye Yatırım Yaptılar ve Kazandılar!

Tosunoğlu, “2017’de satış, pazarlama, üretim ve organizasyonel yapı tekrar gözden geçirildi. Kurguladığımız özgün iş modeli, nitelikli personel ve doğru yapılanmanın başarımızın sırrı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2017 stratejisini kurarken iş yapış tarzında da değişiklikler yaptıklarının altını çizen Tosunoğlu, “B-Smart adında bir sistem kurduk. Türkiye ve yurt dışındaki bütün bayiliklerimizi bu sisteme adapte ettik. Yaptığımız bu inovatif yatırım ile artık bilgisayar sistemi üzerinden bayilerimizin iş hacmini ölçümleyebiliyor, süreçleri yönetebiliyor ve iletişimlerimizi bu kanal üzerinden yürütebiliyoruz. Özetle bütün bayilerimiz online ortamda her türlü işlemlerini yapabiliyor ve bu durum da işimizin verimliliğini ve yönetsel kısmını pozitif yönde etkiliyor. 1500 kişilik Bürotime ailesi birbirine bağlanmış oldu. Böylelikle iş kapama seviyelerimizde ciddi artışlar oldu” ifadelerini kullandı.

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