2018 Yılıyla Birlikte Elektrik Fiyatları Geriledi

Geçtiğimiz hafta tarife zamlarının beklenenin altında gelmesiyle birlikte tezgahüstü piyasalarda 2018 yılı birinci çeyrek elektrik fiyatlarında gerileme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Ocak ayı baz yükü 191 TL/MWh, Şubat ayı baz yükü 185.5 TL/MWh, Mart ayı baz yükü ise 172.5 TL/MWh seviyelerinden işlem görürken 2018 birinci çeyrek ortalaması 183 TL/MWh oldu. Rapora göre bir önceki hafta 157,5 TL/MWh olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalaması ise %2 oranında bir düşüş göstererek 154,4 TL/MWh olarak gerçekleşti.

Türkiye 01.01.2018 tarihli gerçekleşmiş üretim verileri ve gerçekleşmiş piyasa fiyatlarına göre geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı %36, doğalgazın payı %32, kömürün payı ise %31.5 oranında gerçekleşti. Özellikle rüzgar üretimi olmakla beraber genel olarak yenilenebilir kaynaklarda meydana gelen yüksek üretim, Aralık ayında fiyatların düşük gelmesinin en önemli nedeni olarak görülüyor. Kasım ayına göre neredeyse %100 yükselerek fiyatların düşük kalmasındaki en büyük etken ise rüzgar üretimi oldu.

Haftalık enerji piyasa raporunda Aralık ayında gerçekleşmiş üretim verileri hakkında açıklamalar yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Tezgahüstü piyasalarda Aralık ayı bazyükü 190 TL/MWh seviyelerinden kapanmıştı. Aralık ayı spot piyasa fiyat ortalaması ise 155.8 TL/MWh olarak gerçekleşti. Aralık ayı spot ortalamasının beklenenin %18 aşağısında gerçekleştiğini görüyoruz”dedi. Özdal, toplam üretimde kamu kuruluşları TETAŞ ve EÜAŞ’ın toplam oranının %33 olarak gerçekleştiğini ve serbest üreticilerin ise toplam üretimin %67’sini gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Özdal raporda yenilenebilir kaynaklara da değindi: “Aralık ayı içinde yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı %31 olarak gerçekleşirken kömürün payı %34 ve doğalgazın payı %35’te kaldı. Toplam üretim ise bir önceki aya göre %7’lik artış gösterdi” dedi