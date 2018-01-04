Web Sitesi Çöktü Derdi Son Bulacak

Bir web sitesine erişmek için ortalamanın çok üzerinde talep olduğunda, sitenin çöktüğüne dair birçok haber ortaya çıkıyor. Radore Veri Merkezi’nde barınan web siteleri yük dengeleme teknolojisi sayesinde, en yoğun taleplerde dahi bu sorunu yaşamıyor

Yıl başında büyük ikramiyenin hangi rakamlara isabet ettiğini öğrenmek isteyen milyonlarca kişi, aynı anda web sitesine girmeye çalışırken, hiç kimse siteye erişemedi. Oysa bu sorunu aşmanın teknoloji sayesinde kolay bir yöntemi var: Yük Dengeleme (Load Balancing) hizmeti.

Radore Veri Merkezi’nin müşterilerine sunduğu bu teknoloji hem uygulama hem de veri tabanı sunucuları arasındaki yükün dengelenmesini sağlıyor. Böylece dışarıdan sunuculara doğru gelen trafiği uygulama sunucuları arasında dağıtabiliyor aynı zamanda da dahili ağdan veritabanı sunucularına doğru giden trafiği düzenleyebiliyor. Bu da hızlı ve yedekli bir yapıya kavuşmaya imkan tanıyor.

Yük dengeleme teknolojisi ile erişim sürekliliğini sağlamanın mümkün olduğunu belirten Radore Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Günümüzde özellikle internet üzerinden işlerini yürüten binlerce işletme için kesintisizlik büyük önem taşıyor. Yoğun trafiğin olduğu zamanlarda ise iyi bir sunucu yönetim teknolojisiyle hem itibar hem de ciro kaybı yaşamadan kesintisiz hizmet sunmak mümkün” dedi.

Akyol’a göre, internet üzerinde kritik servisler ve uygulamalar çalıştıranlar, anlık ve yoğun trafik servis edenler, internet üzerinden servis sunanlar, güvenli internet hizmeti almak isteyen herkes, yük dengeleme hizmeti almalı.

Yük dengeleme hizmetini Citrix NetScaler 11520 SDX donanımı ile sağlayan Radore yönetim hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için radore.com/yonetim-servisleri adresini kullanabilirsiniz.