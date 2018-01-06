Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Kıyaslanabilir Dönem!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tüketicilerin ceplerini etkileyecek bir düzenleme faaliyet geçirilmek için hazırlanıyor. Bakanlığın faaliyete sokacağı bahsi geçen düzenlemeyle birlikte kıyaslanabilir fatura uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Bu şekilde tüketicilerde, geride kalan dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim tutarlarıyla kıyaslama barındıran bu faturaların sayesinde, enerji tasarrufu konusunda bilgilenebilecek.

Hedef Yüzde 14 Azaltmak

Bakanlığın hazırlamış olduğu Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. 2017 senesi ila 2023 senesi arasında kalan dönemlerde uygulanması planlanan bu eylem planı çerçevesinde toplam altı kategoride 55 eylem planıyla 2023 senesinde, Türkiye'deki birincil enerji tüketiminin yüzde 14 oranında düşmesi amaçlanıyor.

Ayrıca ülke genelindeki enerji yöneticisi bulundurmakla sorumlu olan bina ve endüstriyel işletmelerin listesinde güncelleme yapılacağı ifade edilirken, enerji yöneticisi olmayanlara ise yönetici atamalarının sağlanacağı belirtildi.

Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin engellerin azaltılacağı ifade edilirken, bahsi geçen konu hakkındaki idari süreçlerinde kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağı bildirildi.

Faturalarda Kıyaslanabilir Dönem

Elektrik ve doğalgaz piyasalarında, tüketicilerin verim sağlamayan tüketim alışkanlıklarından vazgeçmelerini sağlayabilmek adına, tüketim miktarlarının, geçmiş dönemler ve benzer tüketici gruplarının enerji tüketim miktarlarıyla kıyaslamasını içerisinde barındıran fatura bilgisinin detaylı sunulacağı belirtildi. Faturalar arasındaki veriler kıyaslanabilirken, derece, gün sayısı şeklndeki bilgileri de göz önünde bulunduran, anlaşılabilir verilerin oluşturulacağı ifade edildi.

Öte yandan enerji verimliliği yüksek olan, emisyon seviyesi düşük olan, küçük motor hacmi bulunan, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara da vergi avantajlarının getirileceği bildirildi. ÖTV Kanunu'nda elektrikli ve hibrit araçlara ilişkin vergi indirimleri bulunurken, plan çerçevesinde ilave vergi indirimlerinin uygulanmasına ilişkin gerçekleştirilecek analizler neticesinde yeni bir düzenleme yapılması değerlendirmeye alınacak.