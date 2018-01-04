TRT World İki Ayrı Ödül Birden Aldı
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TRT World İki Ayrı Ödül Birden Aldı


TRT World İki Ayrı Ödül Birden Aldı
TRT World İki Ayrı Ödül Birden Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-04 Saat: 13:48:44
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Google Asistan tarafından yapılan yarışma sonrasında TRT World iki ödüle birden layık görüldü. En İyi Karakter ve Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş en İyi Uygulama oldu.

TRT World, Google Asistan ve Amazon Echo’daki bilgi yarışması uygulaması ile kullanıcılara eğlenceli bir haber deneyimi sunuyor ve bu cihazlar üzerinden milyonlarca haneye ulaşıyor. Google’ın düzenlediği yarışma iki kategoride birincilik elde eden TRT World, Google Geliştiriciler sitesinde “En İyi Karakter” ve “Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama” kategorileri altında listelendi.

TRT World Bilgi Yarışması, başvuru sürecinde öğrenci olan Ar&Ge mühendisi Furkan Akyürek tarafından geliştirildi. Google Asistan, nerede olduğunuz ve hangi aygıtı kullanıyor olduğunuzu ayırt etmeksizin günlük hayattaki işlerinize yardımcı olan “Kişisel Google” aracı olarak biliniyor. Google Asistan ile kullanıcılar doğal bir sohbet ortamı oluşturabiliyor ve sorular sorabiliyor.

Kullanıcılar Bilgi Yarışmasına “Google Home” ve “Google Assistant” uygulamasından sesli olarak “Talk to TRT World Quiz” diyerek erişebiliyorlar. TRT World’ün günlük bilgi yarışması, Google Home ve Amazon için eğlenceli bir haber oyunu olmakla birlikte Google Asistan’ın olduğu akıllı telefonlarda ve Android TV’lerde de kullanılabiliyor.

Yarışmaya Nasıl Hazırlanıldı?

Google ekibinin düzenlediği Google Asistan Ürün Geliştirme Yarışması için ilk olarak TRT World içinden gönüllüler görevlendirildi ve eğitildi. Stajyerler bu iş için aylarca çalıştılar. TRT World Dijital Ürünler Yöneticisi Derrick Fountain, “Hikaye seçimi ve yazımıyla başlayan süreç, stüdyoda sesli anlatıma dönüştü ve sonunda bir çok ses bazlı platformlarda düzenleme ve yayınlama yaparak sonuçlandı. Bu süreçte iş akışını yönetmek en büyük zorluktu” ifadesine yer verdi.

Fountain, buna ek olarak zengin ve eğlenceli içeriğe sahip ses deneyimi hakkında “Her bir soru ve cevap kombinasyonu, gerçek bir insan tarafından seslendirilmektedir.

Uygulamanın karakteri son derece akıllı ve muzip olmakla beraber, etkileşimi de eğlenceli. Doğru cevabı verdiğinizde övgüyle karşılanıyor ve yanlış cevap verirseniz beklenmedik bir yanıt alıyorsunuz. Dolayısıyla Bilgi Yarışmasına başlamadan önce TRT World’deki ana haber başlıklarını izlemeniz faydalı olacaktır” dedi.

TRT World Yönetici Direktörü Murat Akgüç, “Dijital strateji açısından baktığımızda hedefimiz Amerika gibi rakip pazarlardaki kullanıcıların evlerine girebilmek. Sesli uygulamalar, yeni gelişen cihazlarla birlikte erişim, devamlılık ve etkileşimi sağlamak açısından önemli bir fırsat.” dedi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Uluslararası medya arenasına iki yıl önce giriş yapan TRT World’ün, 24 saat yayın hedefine ulaşmak istediği ilk zamanlarda, Google Home ve Amazon Alexa gibi ses bazlı uygulamalara öncelik vermesi zordu. Ancak bugün geniş bir platform yelpazesinde daha zengin deneyimler sunmanın zeminini oluşturan temel iş akışları ve süreçleri üzerinde iddialıyız. TRT World, Google Home'a ve Alexa'ya yayın yapmak için editoryal üretim iş akışı oluşturmada ilk uluslararası haber kuruluşlarından biridir. TV, Web, Mobil ve Mesajlaşma'da yeni ürünleri geliştirmek ve zenginleştirmek için aynı içeriği kullanabilme becerisine sahip olma konusunda da habercilikte olduğu gibi iddialıyız.” dedi.

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