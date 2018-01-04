Eğlence Sektörü Her Geçen Yıl Büyüyor

Turizmin geleceğe tuttuğu ışık, onu besleyen yan kolları ile daha da aydınlanıyor. Türkiye’nin bacasız sanayisi, en az kendi aktifleri kadar endüstrileşen sac ayakları ile de büyük bir gelişim gösteriyor ve dünya artık ‘eğlenmek’ için de yola çıkıyor.

Her yıl alternatif turizm alanlarının çoğaldığı ülkemizde 2018 yılında beklentiler daha da yüksek. Bu alternatifler arasında en büyük payı da eğlence sektörü alıyor. Yapılan özel eğlence alanları, düzenlenen uluslararası organizasyonlar bunun en büyük örneklerini oluşturuyor.

Dünya’da eğlence sektörünün yeme-içme dahil büyüklüğü 1,9 trilyon dolara ulaşırken Türkiye’de ise bu pazarın büyüklüğü 13 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin 2019 yılında toplam büyüklüğünün 16,9 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Dünyanın önde gelen eğlence tesisi yatırımcılarını, oyun ve ekipman üreticilerini, etkinlik organizatörü firmalarını, turistik işletme sahiplerini, belediye yöneticilerini ve mimarları buluşturan Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX 2018, belediye parklarından, otel eğlence alanlarına, tema parklardan, AVM eğlence alanlarına kadar eğlence sektörünün tüm alanlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.