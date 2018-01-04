Yılbaşında Türkiye Online Flörtte Rekor Kırdı

Yeni yıla nasıl girersen bir yıl öyle geçer… Bazıları bu inanışı saçma bulabilir ama yine de kimse yılbaşı gecesini yalnız geçirmek istemez. Yollarınızın kesiştiği insanları bulmanızı sağlayan online tanışma uygulaması happn, yılbaşında en çok flört edilen ülkeleri belirledi.

Buna göre yılbaşında happn’da en çok “Crush” olan, yani uygulama üzerinden birbirini karşılıklı beğenen ülkeler sıralamasında Türkiye dördüncülüğe oturdu. Listede ilk sırayı Brezilya alırken, Arjantin ikinci, Fransa ise üçüncü oldu. Hollanda ise listeye beşinci sıradan girdi.

Yılbaşı gecesi en çok “Merhaba” gönderen ilk beş ülke listesin de ise Türkiye üçüncü oldu. İlk sırada Hindistan var. Brezilya ise yılbaşında flörtte en “girişken” ikinci ülke oldu. Türkiye’yi sırasıyla Fransa ve Arjantin takip ediyor.

İşte Yılbaşında en çok “Crush” olan ilk 5 ülke listesi:

Brezilya

Arjantin

Fransa

Türkiye

Hollanda

İşte yılbaşında en çok “Merhaba” gönderen ilk 5 ülke listesi: