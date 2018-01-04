PTT'den Baklagiller Konulu Posta Pulu Basıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 5 Ocak 2018 tarihinde “Baklagiller” konulu sürekli posta pullarını tedavüle çıkaracak. Pullarda barbunya, bakla, börülce, fasulye, mercimek ve nohut görsellerine yer verilecek.

26x36 milimetre boyutundaki pullar 20 Kuruş, 2 TL, 3 TL, 4 TL, 6,50 TL ve 14 TL bedelle, söz konusu pullara ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 31 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA adresinde “Baklagiller Konulu Sürekli Posta Pulları 05.01.2018 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırılacak