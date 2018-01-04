Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir
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Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir


Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir
Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-04 Saat: 14:21:39
Anasayfa Eko Gündem Petrol Fiyatı 80 Dolar Seviyesini Görebilir

Son dört sene içerisinde iki defa yeni yıla 60 dolar seviyesinin üstünde giriş yapan petrol fiyatından sonra uzmanlar sene sonunda petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesini görebileceğini belirtiliyor.

Uzmanlar, bir takım unsurlar sebebiyle petrol fiyatlarının 2018 senesinde artabileceğini ifade ediyor. Yatırım danışmanlığı şirketlerinden biri olan Natixis Asset Management'ın Asya Portföy Yöneticisi konumunda bulunan Yoo Chou Chong konu hakkında açıklamalarda bulunarak, petrolün varil fiyatının sene sonu itibariyle 80 dolar seviyesini görebileceğini savundu. Petrol konusunda bu senenin geri dönüş senesi olacağına değinen Chong, ihracatçı firmalarla ve teknoloji firmalarıyla alakalı bir çok araştırma gerçekleştirdiklerinden bahsetti. 

2015'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Petrol fiyatları , salı günü 67 doların üstünü zorlayarak, 2015 senesinden beridir en yüksek seviyeye ulaştı. Risk iştahında kabarma meydana gelen hedge gon yatırımcıları Brent tipi ham petroldeki son altı aya kıyasla yüzde 35 oranındaki rallinin süreceğini belirtirken, İskandinav Bankası SEB'den Analist konumunda bulunan Bjarne Schieldrop konu hakkında değerlendirmeler yaptı.  

2014 senesinin 2'inci yarısında petrol konusunda arz fazlasının gündeme oturmasından sonra neredeyse kaybolan jeopolitik risklerin, geçtiğimiz senenin sonbaharında petrolün fiyatlarında etki gösterdiğini belirten Schieldrop, üretim kesintilerinin envanterleri büyük ölçüde düşürdüğünü dile getirdi. 

Son İki Buçuk Senenin Zirve Rakamı

Brent petrolün varil fiyatları, İran protestolarından ve yükselen taleplerden dolayı artış yaşayarak 67.29 dolar seviyesini görüp, çarşamba günü öğleden sonra ise 66.55 seviyelerinde denge kurmaya çalıştı. Bunun yanı sıra WTI tipi ham petrolün varil fiyatının ise 60.74 dolar seviyesine tırmanarak, 60 doların üstünde tutunmaya çabaladığı ifade edildi. Bahsi geçen rakamların ise son iki buçuk senenin zirvesi olduğu belirtilirken, EIA, aralık ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri petrol üretiminin, 2018 senesinde günlük bazda 780 bin varil artabileceğini kaydetmişti. 

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